Rezvani готовит рамный внедорожник с V8: первые тизеры Vengeance

Компания Rezvani Motors базируется в Калифорнии, её основателем является предприниматель Ферри Резвани, фирма была открыта в 2013 году. Её актуальный портфель составляют рамный пятиместный внедорожник Tank и трёхосный пикап Hercules (его колёсная формула – 6x6); кроме того, летом появится спорткар Beast нового поколения. Ещё одной новинкой совсем скоро станет семиместный «вездеход», который получил имя Vengeance.



Тизер Rezvani Vengeance 1 / 2 Тизер Rezvani Vengeance 2 / 2

Имя новинки в переводе с английского означает «отмщение», премьера этого рамного внедорожника пройдёт в течение ближайших нескольких недель. Пока что американский производитель опубликовал три затемнённых тизера будущего SUV – вид на переднюю часть, на профиль и на корму – правда, детали экстерьера на этих снимках разобрать практически невозможно.



Тизер Rezvani Vengeance 1 / 2 Тизер Rezvani Vengeance 2 / 2

Автомобиль оснастят дополнительной светотехникой на крыше и капоте, вероятно, у модели будет светодиодная головная оптика. На корме тоже выделили светящуюся полосу, которая выполняет роль стоп-сигнала, проходит через всю ширину багажной двери и соединяет задние фонари (их производитель пока не рассекретил). У Rezvani Vengeance очевидно будут угловатые линии в духе других внедорожных моделей бренда.



Тизер Rezvani Vengeance 1 / 2 Тизер Rezvani Vengeance 2 / 2

В компании новую модель Vengeance позиционируют как «противоядие от нынешнего скучного сегмента внедорожников». Известно, что у новинки будет рамная конструкция, активная подвеска, салон, рассчитанный на семерых седоков, внедорожные шины большого размера. В компании рассказали о том, что Rezvani Vengeance оснастят двигателем V8 объёмом 6,2 литра, отдача мотора не уточняется. Известно, что у трёхрядного SUV будет бронированное исполнение Military Edition, как у Tank и Hercules.

Несмотря на то, что модель пока что не рассекречена полностью, компания уже начала принимать на неё заявки: клиентам для заказа требуется оставить депозит в размере 500 долларов. Поставки первых машин покупателям будут осуществлены позже в текущем году, более точных сроков пока нет.



Скетч Rezvani Beast нового поколения

Как мы уже отмечали, Rezvani также готовится к скорой презентации следующего поколения спорткара Beast – на официальном сайте есть скетч этой новинки. Ожидается, что у модели будет лёгкий карбоновый кузов с так называемыми «экзотическими» дверями, а турбомотор будет выдавать более 1013 л.с. Американцы планируют рассекретить суперкар этим летом.

