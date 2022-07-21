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Rezvani готовит рамный внедорожник с V8: первые тизеры Vengeance

21.07.2022 31 0 0

Американская компания собирается рассекретить новинку в течение ближайших нескольких недель. Заказы на «нескучный» SUV уже принимаются.

 

Компания Rezvani Motors базируется в Калифорнии, её основателем является предприниматель Ферри Резвани, фирма была открыта в 2013 году. Её актуальный портфель составляют рамный пятиместный внедорожник Tank и трёхосный пикап Hercules (его колёсная формула – 6x6); кроме того, летом появится спорткар Beast нового поколения. Ещё одной новинкой совсем скоро станет семиместный «вездеход», который получил имя Vengeance.

Тизер Rezvani Vengeance
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Тизер Rezvani Vengeance
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Имя новинки в переводе с английского означает «отмщение», премьера этого рамного внедорожника пройдёт в течение ближайших нескольких недель. Пока что американский производитель опубликовал три затемнённых тизера будущего SUV – вид на переднюю часть, на профиль и на корму – правда, детали экстерьера на этих снимках разобрать практически невозможно.

Тизер Rezvani Vengeance
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Тизер Rezvani Vengeance
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Автомобиль оснастят дополнительной светотехникой на крыше и капоте, вероятно, у модели будет светодиодная головная оптика. На корме тоже выделили светящуюся полосу, которая выполняет роль стоп-сигнала, проходит через всю ширину багажной двери и соединяет задние фонари (их производитель пока не рассекретил). У Rezvani Vengeance очевидно будут угловатые линии в духе других внедорожных моделей бренда.

Тизер Rezvani Vengeance
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Тизер Rezvani Vengeance
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В компании новую модель Vengeance позиционируют как «противоядие от нынешнего скучного сегмента внедорожников». Известно, что у новинки будет рамная конструкция, активная подвеска, салон, рассчитанный на семерых седоков, внедорожные шины большого размера. В компании рассказали о том, что Rezvani Vengeance оснастят двигателем V8 объёмом 6,2 литра, отдача мотора не уточняется. Известно, что у трёхрядного SUV будет бронированное исполнение Military Edition, как у Tank и Hercules.

Несмотря на то, что модель пока что не рассекречена полностью, компания уже начала принимать на неё заявки: клиентам для заказа требуется оставить депозит в размере 500 долларов. Поставки первых машин покупателям будут осуществлены позже в текущем году, более точных сроков пока нет.

Скетч Rezvani Beast нового поколения

Как мы уже отмечали, Rezvani также готовится к скорой презентации следующего поколения спорткара Beast – на официальном сайте есть скетч этой новинки. Ожидается, что у модели будет лёгкий карбоновый кузов с так называемыми «экзотическими» дверями, а турбомотор будет выдавать более 1013 л.с. Американцы планируют рассекретить суперкар этим летом.

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