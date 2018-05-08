«Робот» на Ладах научили быстрее переключаться и трогаться со 2-й

Автомобили Lada Vesta с обновленной автоматизированной механической трансмиссией АМТ 2.0 в комплекте с мотором 1,8 литра начали выпускать еще с 19 февраля текущего года, но только сейчас дилерам поступили брошюры, раскрывающие, какие доработки были выполнены, сообщает ресурс Лада-онлайн.

У модернизированной роботизированной трансмиссии изменены и оптимизированы алгоритмы включения сервоприводов, что позволило снизить время переключения передач с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю на 30% независимо от оборотов двигателя.

Также был запрограммирована функция работы АМТ «Режим ползучести», с помощью которой можно заставить автомобиль двигаться вперед (положение селектора А/M) или назад (положение R) без нажатия педали газа.

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Еще был добавлен «Зимний режим», с которым водитель сможет более уверенно трогаться на скользком покрытии. В данном режиме автомобиль может начать движение со 2-й передачи, для чего необходимо запустить мотор, нажать педаль тормоза и перевести рычаг в положение M2.

Кстати, в марте текущего года АВТОВАЗ добавил седану Lada Vesta новые опции.