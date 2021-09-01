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  • Родстер-амфибия на воздушной подушке VonMercier Arosa: для дорог и направлений

Родстер-амфибия на воздушной подушке VonMercier Arosa: для дорог и направлений

01.09.2021 39 0 0

Американский стартап VonMercier Inc. близок к завершению разработки уникального транспортного средства Arosa, которое совмещает в себе достоинства прогулочного родстера и катера.

 

Компанию VonMercier основал Майкл Мерсье, инженер, изобретатель и предприниматель. Первые картинки своей амфибии на воздушной подушке он показал в 2014 году и намеревался выпустить её мелкой серией (60 шт.) в 2015 году. Тогда машина называлась Supercraft и Мерсье оценил её в 75 тысяч долларов и принимал от заинтересованных клиентов 8500 долларов в качестве депозита.

Для Supercraft была заявлена гибридная силовая установка из ДВС и двух электромоторов совокупной мощностью 103 л.с.. В конструкции была также предусмотрена буферная АКБ, при этом сухая масса Supercraft составляла невероятные 318 кг, что обещало динамику на уровне приличного спорткара. Разработчик обещал дальность хода около 200 км (при крейсерской скорости 64 км/ч), «максималку» в 128 км/ч и высоту зависания на уровне 18 см. С таким просветом можно уверенно ездить по более-менее ровным поверхностям, будь то обычная дорога, песчаный берег, река, озеро, болото и проч.

В 2015 году «живых» образцов Supercraft никто не увидел и о Мерсье все благополучно забыли, однако в мае этого года он снова всплыл в Сети (точнее на видеохостинге Vimeo) и сообщил, что готов вывести свою амфибию на рынок, которая теперь называется Arosa. В конце 90-х у испанской марки Seat появилась одноимённая модель — маленький хэтчбек, клон VW Lupo, но вряд ли Майкл Мерсье что-нибудь слышал об этих европейских малолитражках.

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Как сообщает журнал Autoevolution, Мерсье обещал инвесторам и заказчикам начать поставки Arosa в августе. И вот лето прошло, а серийных амфибий от VonMercier по-прежнему нет. Тем не менее сайт компании работает, на нём есть довольно приличные изображения Arosa, но нет подробного описания. На головной страничке сообщается лишь, что Arosa снабжена гибридной силовой установкой из бензинового ДВС (используется в качестве генератора) и трёх электромоторов. Также на сайте есть раздел для подписчиков, где есть более детальная информация о компании и машине, которую однако запрещено разглашать.

Дизайн у Arosa чуть более элегантный, чем у Supercraft, и, судя по картинкам, как минимум один действующий прототип Arosa существует. Амфибия рассчитана на двоих человек, сидящих тандемом. По бокам от салона — две палубы, отделанные деревом. Никаких удобств вроде климат-контроля и «музыки» нет, перед водителем есть только руль, педали, кнопка запуска силовой установки, штурвал управления тягой и электронный щиток приборов.

Нас VonMercier Arosa заинтересовал своим необычным дизайном (особенно эффектно выглядят роторы по бокам, имитирующие колёса) и мы решили добавить его в нашу копилку чудаковатых транспортных средств. Даже если Мерсье всё же выпустит свою амфибию, не очень понятно, как он её будет сертифицировать и каков будет ареал её обитания. Скорее всего, Arosa придётся регистрировать как катер, на котором, понятное дело, нельзя ездить по дорогам общего пользования, а концепция, как мы понимаем, была именно такой — универсальность.

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