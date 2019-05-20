Родственник Ford Mondeo: спасать продажи решили с помощью роскошной версии

Американская марка распространила официальные изображения обновлённой флагманской «четырехдверки» Taurus. Модель предназначена лишь для одного рынка.

Седан Ford Taurus седьмой генерации дебютировал в 2015-м, такой автомобиль продают только в Китае: в основе «четырехдверки» лежит платформа от последнего Mondeo, выпуск обеих моделей налажен на местном заводе СП Ford и Changan. Лучшим годом для Тауруса стал 2016-й, когда было реализовано почти 40 000 экземпляров. Но затем продажи стали стремительно падать, и в 2018-м выбор на флагмане остановили уже 8293 клиента, а в январе-апреле 2019-го он разошелся по КНР тиражом всего в 999 единиц (-90%). Тем не менее, от большого седана Ford отказываться не намерен – до конца этого года на «поднебесный» рынок выйдет обновленный Taurus.

Пока марка рассекретила лишь экстерьер посвежевшей «четырехдверки». Модель получила иные радиаторную решетку и бамперы, новые адаптивные светодиодные фары. Также поменяли задние фонари и крышку багажника, добавлены 19-дюймовые диски нового дизайна. Длина рестайлингового седана выросла на 22 мм до 5018 мм, колесная база не изменилась – 2949 мм. А еще у Taurus появилась роскошная версия Vignale, ее отличия – решетка с «волнистым» рисунком вместо горизонтальных полос у базовой машины и эксклюзивные колеса. В салоне же Taurus Vignale, как и у европейских моделей суббренда, применяются более дорогие материалы отделки.

1 / 4 Обновленный Ford Taurus, версия Vignale 2 / 4 Обновленный Ford Taurus, версия Vignale 3 / 4 Обновленный Ford Taurus, версия Vignale 4 / 4 Обновленный Ford Taurus, версия Vignale

По предварительным данным, рестайлинговый седан предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost мощностью 245 л.с. У дореформенного Ford Taurus еще есть четырехцилиндровый турбодвигатель 1.5 EcoBoost с отдачей в 181 л.с., но в документах, внесенных ранее в базу министерства промышленности КНР, этот мотор не указан – видимо, его отправили в отставку. У предыдущего седана оба двигателя сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», вероятно, та же коробка перешла и на посвежевшую модель.

Цены модернизированного Taurus не объявлены. Предшественник обойдется минимум в 234 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 2 195 000 рублей. Отметим, родственный Mondeo стоит гораздо дешевле – от 179 800 юаней (около 1 681 000 рублей), поэтому он расходится бодрее, хотя и его продажи существенно просели. Так, в прошлом году в Китае продано 45 405 автомобилей Ford Mondeo (-60%), а по итогам января-апреля 2019-го – 7488 единиц (в 3,6 раза меньше, чем годом ранее).

1 / 4 Дореформенный Ford Taurus для Китая 2 / 4 Дореформенный Ford Taurus для Китая 3 / 4 Дореформенный Ford Taurus для Китая 4 / 4 Дореформенный Ford Taurus для Китая

Taurus еще представлен в США, но там доступна модель предыдущего поколения, построенная на платформе D3 (разновидность «тележки» Volvo P2). В Штатах «четырехдверка» в прошлом году нашла 28 706 хозяев (-14%), тогда как Ford Fusion (так в США зовется Мондео) разошелся тиражом в 173 600 экземпляров (-17%). На родине бренда Taurus обновлять не собираются, так как этот седан там скоро снимут с продаж (вместе с Fusion).