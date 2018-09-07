Не говорит и не показывает: Ford отказывается от рекламы своих седанов

Не говорит и не показывает: Ford отказывается от рекламы своих седанов

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Страсти вокруг легковых моделей Ford накаляются. Похоже, производитель стремится избавиться от них как можно скорее!

Слухи о том, что Ford будет потихоньку сворачивать производство легковушек, появились весной этого года, а в августе их подтвердил сам автопроизводитель, озвучив новый стратегический план развития, в котором легковым моделям отводится всего 11% объема выпускаемой продукции. Упасть до этой цифры легковушки должны были к 2023 году, но, похоже, и рынок, и сама компания, форсируют события.

Несколько дней назад британские СМИ сообщили о том, что флагман европейской легковой линейки – Mondeo – будет снят с производства, но пресс-служба Форда эту информацию опровергла, не сказав, однако, ничего о преемнике этой модели. Возможно, что после планового рестайлинга и двух-трех лет выпуска Mondeo все-таки канет в Лету.

Ford Fusion

Ford Fusion

Что до его американского собрата под именем Fusion, то ему приговор уже подписан: модель прекратят выпускать через пару лет, и наследника у нее не будет, однако платформа седана Fusion может лечь в основу кросс-универсала, который станет конкурентом Subaru Outback.

На этой неделе издание Automotive News со ссылкой на вице-президента североамериканского подразделения Форда по маркетингу рассказало, что компания в спешном порядке сворачивает федеральную рекламную компанию своих седанов и переправляет деньги на другие нужды, в частности на продвижение спорткаров и кроссоверов. Что до нераспроданных легковушек, то их дилерам предстоит теперь промотировать самим. Вплоть до полной ликвидации складских запасов…

Ford Focus

Ford Focus

В настоящий момент Ford предлагает в США четыре легковые модели: Fiesta, Focus, Fusion и Taurus, причем Focus можно приобрести только с кузовом хэтчбек – седаны с продаж уже сняли.

Младшая Fiesta чувствует себя относительно неплохо и занимает второе место в субкомпактном сегменте после Nissan Versa: с января по июль этого года реализовано 29 287 и 51 156 штук соответственно, причем по сравнению с аналогичными периодом прошлого года продажи Фиесты даже выросли на 4%. Но в целом сегмент считается бесперспективным, и Ford не видит смысла в него вкладываться. Вместо Фиесты компания будет продвигать субкомпактный паркетник EcoSport – на рынок США он вышел лишь в 2016 году, уже после рестайлинга.

Ford Fiesta

Ford Fiesta

Focus нашел за семь месяцев этого года 84 794 покупателей (-14,5%), при том что лидер компактного класса – Honda Civic – разошлась тиражом 202 553 экземпляра, но и этот пока еще крупный сегмент американского рынка уже считается депрессивным, продажи в нем падают у большинства моделей.

Сегменты среднеразмерных и больших легковушек, в которых позиционируются Fusion и Taurus, тоже переживают спад, и вряд ли найдется хотя бы один эксперт, который дал бы по ним позитивный прогноз. С января по июль Fusion нашел 97 800 покупателей (-19,2%), Taurus – лишь 26 356 (-0,8%).

Ford Fusion

Ford Taurus

Таким образом, несмотря на самое драматическое падение, лучше прочих легковых Фордов продается Fusion, так что он пока поживет (хотя на его рекламу фирма денег выделять больше не планирует). Для остальных 2018-й может стать последним годом продаж в США.

Кстати, Ford пока еще продает в США европейский компактвэн C-Max, но у него дела совсем плохи: за семь месяцев реализовано всего 5873 экземпляра (-44,8%).

В общем, на домашнем рынке Ford махнул на легковушки рукой, а ведь еще казалось бы недавно Taurus был главной машиной Америки… Зато огромные средства брошены на развитее линейки электрокаров: за три года компания Ford удвоила объем инвестиций в этом сегменте (до 11 млрд долларов) и теперь обещает к 2022 году аж 16 новинок. Ключевой станет недорогой электрический кроссовер с купеобразным кузовом и элементами дизайна модели Mustang – его представят уже в 2020 году.

Теги: Авторынок , Ford , американские седаны , седан , седаны , Fiesta , Focus , Focus Sedan , Ford , Taurus
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
altersin

может дело все же не в типе кузова, а в самих машинах или ценах?
хотя Фокус и Мондео всегда были хитами...

Андрей Чепелев

Времена меняются, теперь все упоролись по SUV 🙁

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