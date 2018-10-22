Родственный Teana седан, который в Nissan считают конкурентом BMW и Acura: обновление на фоне обвала

Родственный Teana седан, который в Nissan считают конкурентом BMW и Acura: обновление на фоне обвала

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Японская марка распространила первое изображение рестайлинговой флагманской «четырехдверки». Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется в конце ноября этого года.

Седан Nissan Maxima актуального, восьмого по счету, поколения дебютировал в 2015-м. Модель построена на платформе D, которая также лежит в основе прежних Nissan Altima/Teana. В прошлом году в Штатах представили слегка посвежевшую Maxima – ни снаружи, ни внутри «четырехдверка» тогда не изменилась, в компании ограничились расширением списка оборудования и палитры цветов кузова. Нынешнее обновление затронуло дизайн машины.

Обновленный Nissan Maxima

Обновленный Nissan Maxima

Компания Nissan пока опубликовала лишь одно изображение Maxima 2019 модельного года. Судя по картинке, седан обзавелся другими передним бампером и противотуманками, а хромированная V-образная вставка на радиаторной решетке стала больше. У фар прежняя форма, однако «начинка» у них иная.

Также производитель заявил о том, что Maxima-2019 предложат с комплексом ассистентов Nissan Safety Shield 360, в него в частности входят системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, предупреждения о движущемся перпендикулярно транспорте при выезде с парковки задним ходом и автоматического торможения при движении задним ходом. Кстати, в релизе Ниссана нет ни слова о комплексе систем полуавтономного вождения ProPilot (адаптивный круиз-контроль с возможностью езды по извилистым участкам в пределах одной полосы; контролирует руль, акселератор и тормоза). Странно, что у флагманской модели «автопилот» отсутствует, хотя в арсенале более дешевого седана Nissan Altima новой генерации он значится.

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Дореформенный Nissan Maxima
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Дореформенный Nissan Maxima

О моторе обновленной Maxima в Nissan тоже умолчали. Вероятно, в Штатах рестайлинговая «четырехдверка» будет доступна с прежним бензиновым «атмосферником» V6 3.5 (заводской индекс VQ35DE) мощностью 300 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Привод – только передний. Отметим, у новой Altima есть полноприводная версия.

Все подробности о модернизированном седане Maxima появятся в следующем месяце – модель представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, который распахнет свои двери для посетителей 30 ноября. В декабре обновленная «четырехдверка» доберется до американских дилеров.

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Дореформенный Nissan Maxima
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Дореформенный Nissan Maxima
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Дореформенный Nissan Maxima

Дореформенный Nissan Maxima в Штатах стоит от 33 270 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 172 000 рублей по текущему курсу. Продажи седана падают: в январе-сентябре 2018-го в США реализовано 31 702 таких автомобиля, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Та же Altima (от 23 750 долларов или 1 550 000 рублей) за девять месяцев 2018-го разошлась по этой стране тиражом в 166 599 экземпляров (-17%), причем речь идет о модели предыдущего поколения – новая «четырехдверка» поступила в дилерские центры лишь в октябре.

Кстати, конкурентами Максимы в самом Nissan считают премиальные BMW 3 Series (от 34 900 долларов или 2 278 000 рублей) и Acura TLX (от 33 000 долларов или 2 154 000 рублей). Дела у соперников тоже идут не очень. Так, в январе-сентябре в США продан 34 731 автомобиль баварской марки (включая универсал) и 22 917 «четырехдверок» Acura – это на 20% и 13% меньше, чем годом ранее.

В России Maxima не представлена. Вообще эпоха седанов Nissan в нашей стране подходит к концу: Teana покинула российский рынок в 2016-м, а скоро из РФ должна уйти и Almera. Таким образом, в России Nissan сосредоточится на более популярном сегменте SUV.

 

Теги: Авторынок , Лос-Анджелес , Новинки , седаны , японская иномарка , японские автомобили , Maxima , Nissan
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