Японская марка распространила первое изображение рестайлинговой флагманской «четырехдверки». Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроется в конце ноября этого года.

Седан Nissan Maxima актуального, восьмого по счету, поколения дебютировал в 2015-м. Модель построена на платформе D, которая также лежит в основе прежних Nissan Altima/Teana. В прошлом году в Штатах представили слегка посвежевшую Maxima – ни снаружи, ни внутри «четырехдверка» тогда не изменилась, в компании ограничились расширением списка оборудования и палитры цветов кузова. Нынешнее обновление затронуло дизайн машины.

Компания Nissan пока опубликовала лишь одно изображение Maxima 2019 модельного года. Судя по картинке, седан обзавелся другими передним бампером и противотуманками, а хромированная V-образная вставка на радиаторной решетке стала больше. У фар прежняя форма, однако «начинка» у них иная.

Также производитель заявил о том, что Maxima-2019 предложат с комплексом ассистентов Nissan Safety Shield 360, в него в частности входят системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, предупреждения о движущемся перпендикулярно транспорте при выезде с парковки задним ходом и автоматического торможения при движении задним ходом. Кстати, в релизе Ниссана нет ни слова о комплексе систем полуавтономного вождения ProPilot (адаптивный круиз-контроль с возможностью езды по извилистым участкам в пределах одной полосы; контролирует руль, акселератор и тормоза). Странно, что у флагманской модели «автопилот» отсутствует, хотя в арсенале более дешевого седана Nissan Altima новой генерации он значится.

1 / 2 Дореформенный Nissan Maxima 2 / 2 Дореформенный Nissan Maxima

О моторе обновленной Maxima в Nissan тоже умолчали. Вероятно, в Штатах рестайлинговая «четырехдверка» будет доступна с прежним бензиновым «атмосферником» V6 3.5 (заводской индекс VQ35DE) мощностью 300 л.с., который работает в паре с вариатором X-Tronic. Привод – только передний. Отметим, у новой Altima есть полноприводная версия.

Все подробности о модернизированном седане Maxima появятся в следующем месяце – модель представят на автосалоне в Лос-Анджелесе, который распахнет свои двери для посетителей 30 ноября. В декабре обновленная «четырехдверка» доберется до американских дилеров.

1 / 3 Дореформенный Nissan Maxima 2 / 3 Дореформенный Nissan Maxima 3 / 3 Дореформенный Nissan Maxima

Дореформенный Nissan Maxima в Штатах стоит от 33 270 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 172 000 рублей по текущему курсу. Продажи седана падают: в январе-сентябре 2018-го в США реализовано 31 702 таких автомобиля, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Та же Altima (от 23 750 долларов или 1 550 000 рублей) за девять месяцев 2018-го разошлась по этой стране тиражом в 166 599 экземпляров (-17%), причем речь идет о модели предыдущего поколения – новая «четырехдверка» поступила в дилерские центры лишь в октябре.

Кстати, конкурентами Максимы в самом Nissan считают премиальные BMW 3 Series (от 34 900 долларов или 2 278 000 рублей) и Acura TLX (от 33 000 долларов или 2 154 000 рублей). Дела у соперников тоже идут не очень. Так, в январе-сентябре в США продан 34 731 автомобиль баварской марки (включая универсал) и 22 917 «четырехдверок» Acura – это на 20% и 13% меньше, чем годом ранее.

В России Maxima не представлена. Вообще эпоха седанов Nissan в нашей стране подходит к концу: Teana покинула российский рынок в 2016-м, а скоро из РФ должна уйти и Almera. Таким образом, в России Nissan сосредоточится на более популярном сегменте SUV.