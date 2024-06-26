ROLF и Sportcar Racing Team – победители в классе GT и серебряные призеры Чемпионата Москвы

В минувшие выходные на автодроме Moscow Raceway состоялся второй этап Российской серии гонок на выносливость. Четырехчасовой марафон стартовал вечером, а финишировали экипажи уже в сумерках. После тренировочных заездов и квалификации часть экипажей выбыли из гонки по техническим причинам, и на старт вышло 16 участников.

Команда Sportcar Racing Team при поддержке титульного партнера – ﻿бренда моторных масел ROLF, боролась за победу в одном из самых многочисленных классов – GT, где основными соперниками стали пилоты на автомобилях Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra GT4.

Гонки на выносливость – это всегда серьёзное испытание не только для пилотов и автомобиля, но и для всей команды. Ведь именно слаженная работа всех участников помогает достичь результатов. И, конечно, немного удачи.

Первые два отрезка гонки проходили в сложных условиях, ведь даже при комфортной внешней температуре +20 градусов температура в автомобиле доходила до +50. Однако пилоты команды на Porsche 718 Cayman Clubsport RS в течение всего 4-часового марафона показывали стабильный темп, а механики безупречно провели 3 обязательных питстопа, что позволило отыграть драгоценные секунды и увеличить отрыв от ближайших соперников.

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Экипажу команды Sportcar Racing Team удалось финишировать с хорошим преимуществом порядка 40 секунд от ближайших соперников, стать победителем в классе GT и занять вторую ступеньку подиума в абсолютном зачете. Кроме того, первые два этапа чемпионата Российской серии гонок на выносливость проходили в статусе чемпионата Москвы, и набранные очки позволили команде стать Серебряным призером Чемпионата Москвы.

Поздравляем Sportcar Racing Team с блестящим выступлением!

Партнёрский материал