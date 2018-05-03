Rolls-Royce опубликовал дату презентации своего первого внедорожника Cullinan

Rolls-Royce официально представит люксовый внедорожник 10 мая текущего года. Об этом британцы сообщили на своей официальной страничке в микроблоге Twitter.

1 / 2 На фото: прототип Rolls-Royce Cullinan 2 / 2 На фото: прототип Rolls-Royce Cullinan

Новая модель, вероятно, строится на базе платформы Architecture of Luxury, которая ранее послужила основой для лимузина Phantom. В её основе лежит формованный в рамную структуру алюминий. При её разработке упор делался на создании эффекта «магического ковра», который изолирует салон от неровностей и шумов извне, также новая платформа жёстче и легче предшествующей.

О моторе компания пока умалчивает, но лимузин Phantom получил битурбированный V12 объёмом 6,75 литра и отдачей в 570 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмискоростной «автомат» ZF. Ожидается, что Cullinan получит точно такой же силовой агрегат, но в полноприводной конфигурации.

Напомним, что Cullinan – это название самого большого алмаза в мире, добытого в Южной Африке в далёком 1905 году. При его огранке было создано 2 огромных, 7 крупных и 96 мелких бриллиантов общей массой в 1 063,65 карата.

Ориентировочная стоимость внедорожника Rolls-Royce составит около 300 000 долларов США. Конкурировать он будет, в первую очередь, с Bentley Bentayga.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что уникальный Rolls-Royce Phantom Coupe продают в ОАЭ.