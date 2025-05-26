Роман Тиводар выиграл квалификацию RDS GP на новой «обратной» конфигурации «Игора Драйв»

Переменчивая петербургская погода стала серьёзным вызовом для участников второго этапа Гран-При Российской Дрифт Серии. В «клуб 90+» по итогам квалификации пробились всего семь пилотов. Пётр Бородин и Дмитрий Щербина впервые в карьере вышли в ТОП-16 на этапе RDS GP.

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) доказал, что в какое бы время года турнир ни приезжал в Санкт-Петербург, погода на трассе «Игора Драйв» всегда готова преподнести сюрпризы. Петербургские дожди, с которыми пилоты главного турнира России по дрифту уже были знакомы по летним и осенним этапам, сыграли свою роль и на первом в истории автодрома весеннем уик-энде RDS GP.

Прошедший перед стартом квалификации в субботу дождь сделал покрытие влажным, но к таким условиям на трассе пилоты смогли адаптироваться ещё по ходу пятничных тренировок. Основной проблемой стал подсыхающий асфальт, который начал избавляться от влаги неравномерно, провоцируя серьёзные ошибки даже у опытнейших спортсменов. На своём примере в этом убедился самый титулованный пилот RDS GP Георгий Чивчян – лидер Takayama Forward Auto свою первую попытку обнулил, а во второй вынужден был ехать достаточно аккуратно, чтобы не допустить ещё одной фатальной ошибки.

Фактически только первая квалификационная группа смогла в полном составе проехать обе квалификационные попытки в отведённом им порядке, а во всех последующих группах как минимум по одному пилоту предпочитали отправиться в «группу здоровья», чтобы дождаться улучшения состояния гоночного полотна. В итоге эта рискованная ставка – была немалая вероятность, что дождь начнётся заново – сыграла. Сразу несколько пилотов из «группы здоровья» ценой одной потерянной попытки смогли проехать достаточно хорошо, чтобы выбить из ТОП-32 тех спортсменов, кто не стал откладывать свои проезды в ожидании лучших условий на трассе.

Долгое время лидерство в квалификации удерживал Артём Шабанов (TimeUp). По жребию действующему чемпиону RDS GP выпало открывать сессию – первой же попыткой он проехал на 98 баллов из 100 и имел все шансы впервые в своей карьере выиграть квалификацию Гран-При Российской Дрифт Серии. Однако с минимальным перевесом (98,5 баллов) победу в квалификации на свой счёт записал Роман Тиводар из Takayama Forward Auto. Этот успех в очередной раз закрепил за ним статус спортсмена, который лучше прочих адаптируется к новым конфигурациям – в активе Романа уже есть несколько квалификационных триумфов, завоёванных в новых для всех условиях.

Безусловно, очень сложные условия — не только для пилотов, но и для судей. В целом, покрытие на «Игора Драйв» очень зацепистое, но его коварство заключается в том, что состояние может меняться из-за погодных условий. Мне повезло чуть больше, потому что я изначально должен был выступать в конце сессии — покрытие у меня было всё ещё неравномерное, но уже значительно лучше, чем пару групп назад. Машину мы настроили под скользкое покрытие, но не были уверены до конца, что именно эта настройка сработает. Были на трассе скользкие пятна, которые в ответственных моментах дестабилизировали автомобиль, но удалось «оттолкаться», всё сделать более-менее ровно — смогли адаптироваться. Роман Тиводар

Третьим в квалификации на новой конфигурации «Игора Драйв» стал Аркадий Цареградцев. Проехав на 94 балла, лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» блестяще реабилитировался за фиаско на предыдущем этапе. Также в неофициальный «клуб 90+» по итогам субботы в Санкт-Петербурге вошли: Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) с результатом 93,5 балла, Данила Скоробогатов (LUKOIL Racing Drift Team) с проездом на 91,5 балл, Дмитрий Ермохин («АВТОБАН») с попыткой на 91 балл и Максим Гроссман (TimeUp) с 90 баллами.

Это одна из самых скоростных конфигураций в Российской Дрифт Серии. Первая часть трека стала более динамичная и быстрая — хороший разгон, в отличие от прошлой «обратной» версии «Игора Драйв», но максимальная скорость достигается не на постановке, а в последней дуге. Каждый из секторов новой конфигурации по-своему непростой, но самое сложное — это погодные условия, с которыми пилоты столкнулись сегодня на этой трассе. Михаил Давидянц судья RDS GP

В число главных героев квалификации вошли и два дебютанта RDS GP – Пётр Бородин (Takayama Forward Auto) и Дмитрий Щербина («АВТОБАН»), которые впервые в своей карьере в серии вышли в ТОП-32. Причём Щербина это сделал в столь драматичном стиле, что это войдёт в историю российского дрифта! C самого начала этапа Дмитрий страдал от технических проблем и пропустил все пятничные тренировки из-за замены мотора. В первой же квалификационной попытке машина снова не выдержала \– прямо во время заезда на асфальт вырвало задний редуктор и привод, были повреждены задний подрамник и другие элементы. Пилот уже успел смириться с техническим сходом, но механики сотворили чудо – менее чем за два часа успели восстановить легендарный Toyota Mark II JZX81, и пилот отблагодарил их за труды блестящим для таких обстоятельств проездом (80 баллов).

В ТОП-32 оба новичка смогли превзойти своих соперников. Бородин взял верх над Григорием Бурлуцким из Carville Racing, а Щербина через перезаезд (ОМТ) победил Антона Клямко, у которого возникли технические проблемы. В итоге и Пётр, и Дмитрий обеспечили себе место в ТОП-16 и лучший результат в своей недолгой пока карьере в Гран-При Российской Дрифт Серии. Также через ОМТ судьбу путёвок в воскресные дуэли решили Антон Козлов (Carville Racing), победивший Александра Абрамова (PREDATOR DRIFT TEAM), и Денис Мигаль (Fresh Racing), ставший сильнейшим в битве с Леонидом Шнайдером (TimeUp).

RDS GP 2025. 2-й этап. Igora Drive. ТОП-16:

Роман Тиводар – Евгений Лосев

Дмитрий Ермохин – Максим Гроссман

Аркадий Цареградцев – Сергей Кузнецов

Дмитрий Щербина – Илья Попов

Артём Шабанов – Пётр Бородин

Данила Скоробогатов – Дамир Идиятулин

Денис Мигаль – Антон Козлов

Тимофей Добровольский – Георгий Чивчян

В целом субботние дуэли ТОП-32 прошли без сенсаций – в парных заездах победу одержали те, кто и считался фаворитом. Серьёзную заявку на командный успех сделали Takayama Forward Auto и Fresh Racing, которые в полном составе вышли в воскресные парные заезды. Остальные коллективы смогли пройти сквозь стадию ТОП-32 в лучшем случае двумя спортсменами.

Участники второго этапа Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025 продолжили борьбу на «Игора Драйв» 25 мая. Парные заезды ТОП-16 определят участников дальнейших дуэлей вплоть до финала, в которых будут выявлены победитель и призёры весеннего уик-энда RDS GP в Санкт-Петербурге.