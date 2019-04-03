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РОСГОССТРАХ БАНК станет банком для автомобилистов

РОСГОССТРАХ БАНК станет банком для автомобилистов

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РОСГОССТРАХ БАНК объявил о смене бизнес-стратегии. В планах кредитной организации – создание крупного прибыльного банка в рамках группы «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса.
 

Партнерский материал

Согласно стратегии, к 2022 году РОСГОССТРАХ БАНК планирует войти в ТОП-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2 % и стать лидером на российском рынке по выдачам автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования. Кредитные портфели увеличатся кратно: розничный портфель – с 3,5 млрд рублей по итогам 2018 года до 228 млрд рублей в 2022 году, корпоративный портфель – с 0,4 млрд рублей до 48 млрд рублей соответственно.

Выйти на положительный финансовый результат планируется в трехлетний срок – к 2021 году, а по итогам 2022 года получить чистую прибыль в размере 5,5 млрд рублей. Активы и обязательства РОСГОССТРАХ БАНКА вырастут к этому времени с 75 млрд рублей по итогам 2018 до 325 млрд рублей по итогам 2022 года и с 68 млрд рублей до 293 млрд рублей соответственно. Клиентская база превысит миллион активных клиентов. В 2022 году не исключена продажа части акций банка стороннему инвестору.

Для частных клиентов будет внедрено мультипродуктовое предложение с выгодными условиями за счет партнерских программ: кредитные, сберегательные, карточные продукты, дистанционные сервисы и кросс-продажи страховых и  прочих необходимых для автолюбителей услуг. Акцент в развитии сети предполагается сделать на партнерскую и «легкую» сеть отделений без касс.

В корпоративном направлении банк займется комплексным обслуживанием компаний-партнеров из сферы автобизнеса. Для автопроизводителей, дистрибьюторов, дилеров и сервисных компаний будут разработаны индивидуальные кредитные и сберегательные продукты,  ДБО,  РКО, эквайринг и пр.

Мы планируем сосредоточиться на создании позитивного клиентского опыта и удобных цифровых каналов продаж и обслуживания, предлагая востребованные на любом этапе пользования транспортным средством продукты и полный цикл услуг для автовладельцев. Более 50% продаж при этом будет обеспечиваться через цифровые форматы.
Алексей Токарев главный исполнительный директор РОСГОССТРАХ БАНКА

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Мы ожидаем восстановление рынка продаж автомобилей до докризисных уровней в 2022 году и рассматриваем автокредитование как одно из приоритетных направлений развития бизнеса группы «Открытие». Используя эффект синергии в рамках группы, мы сможем предложить клиентам широкий спектр услуг, привлекательные условия обслуживания, а также удобную инфраструктуру.
Михаил Задорнов президент-председатель правления банка «Открытие», председатель совета директоров РОСГОССТРАХ БАНКА

Взаимовыгодное сотрудничество предполагается в нескольких направлениях: кросс- продажи банковских, страховых и сервисных продуктов клиентам группы, создание единой инфраструктуры для держателей карт группы (900 отделений, 6,4 тыс. банкоматов и терминалов), синергия брендов и технологий  банка и страховой компании в сегменте автобизнеса.

По оценкам экспертов банка, к 2022 году произойдет медленное восстановление объемов продаж автомобилей до докризисных объемов (8,8 млн штук в 2022 году по сравнению с 8,5 млн штук в 2013 году). Прогноз по продажам автомобилей  по итогам 2019 года  — 7,5 млн штук (в том числе – 5,6 млн подержанных и 1,9 млн новых авто), по итогам 2022 – 8,8 млн штук (в том числе 6,6 млн штук и  2,2 млн штук  соответственно).  

Ожидается, что в кредит в 2019 году будет продано 0,9 млн штук автомобилей, а в 2022 – уже 1,3 млн штук. Рыночный портфель автокредитов составит 0,9 трлн рублей по итогам 2019 года и 1 трлн рублей по итогам 2022 года.

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Будет расти доля подержанных авто в общем объеме автокредитов: текущее проникновение в общие продажи (4% — 2018 год) увеличится  до 7% в 2022 году.  Объем продаж автокредитов на подержанные автомобили к 2022 году достигнет 33 % от автокредитного портфеля по сравнению с 28% в 2018 и 29% — в 2019 году.

РОСГОССТРАХ БАНК (ПАО «РГС Банк», ген. лиц. Банка России № 3073) – российский банк, основанный в 1994 г. Входит в топ-100 российских банков по активам и капиталу. Обладает кредитными рейтингами РА «Эксперт» на уровне «ruBBB». Является участником Системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации Региональных Банков, НАУФОР, ММВБ и др.

Авто и бизнес
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