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Роскошный кроссовер Aurus Komendant: первые официальные фото и дата премьеры

13.09.2022 631 0 0

Новая модель российского люксового бренда раскроется в конце сентября. Предполагается, что технику SUV разделит с соплатформенным седаном Senat.

 

Прототип кроссовера Aurus Komendant засветился еще в 2019-м, год спустя в Сеть выложили патентные изображения SUV, а осенью 2021-го в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). И вот, наконец, объявлена дата премьеры серийного кросса: Комендант, который должен стать самой массовой моделью российской люксовой марки, представят 29 сентября. Вдобавок опубликованы официальные тизеры, причем среди них есть первое изображение интерьера кроссовера.

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Напомним, в основе всех Аурусов (в гамму еще входят седан Senat и минивэн Arsenal, но MPV нет в свободной продаже) лежит Единая модульная платформа (ЕМП). Согласно сертификату, Komendant имеет пятиместный салон, длина кроссовера равна 5380 мм, ширина – 2004 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 3100 мм. Таким образом, по своим габаритам российский SUV близок к Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade, при этом по длине и колесной базе Комендант уступил родственному седану Aurus Senat (5630 и 3300 мм соответственно). Дорожный просвет кросса пока неизвестен (у Сената – 200 мм).

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Технически допустимая максимальная масса SUV – 3495 кг, снаряженная масса – 3235 кг. В прошлогоднем ОТТС указано, что буксировка прицепа не предусмотрена, зато в поле «Назначение» отмечено, что это «автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров», плюс в графе «Тип кузова» есть отметка «с подготовкой под монтаж брони».

Внешне кроссовер перекликается с остальными моделями бренда, главная «фишка» — огромная радиаторная решетка а ля Rolls-Royce. Внутри SUV, судя по всему, во многом повторит седан Aurus Senat. В сертификате для новинки заявлены коленная подушка безопасности водителя, электрические доводчики дверей, раскладные столики, камеры кругового обзора и комплекс систем безопасности (ADAS).

Патентные изображения Aurus Komendant
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Патентные изображения Aurus Komendant
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Патентные изображения Aurus Komendant
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Патентные изображения Aurus Komendant
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Патентные изображения Aurus Komendant
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Согласно ОТТС, техника такая же, как у других Аурусов. Кроссовер Komendant имеет гибридную установку, он оснащен бензиновым мотором НАМИ-4123 V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами (598 л.с. и 880 Нм), а в девятиступенчатый «автомат» KATE встроен синхронный электродвигатель (пиковая отдача – 63 л.с., номинальная мощность – 38 л.с.). Также кросс укомплектован литий-ионной батареей Enertech емкостью 16 А*ч. Привод – полный. Ну и еще раз отметим, что ОТТС было выдано в прошлом году, так что окончательные характеристики узнаем уже после презентации (не забываем про санкции).

Aurus Senat
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Aurus Senat
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Aurus Senat
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Aurus Senat
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Aurus Senat
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Выпуск кроссовера наладят в Елабуге, где делают и остальные модели бренда. О ценах пока ни слова. Между тем на официальном сайте Aurus прайс-листа нет и у седана Senat. У одного из столичных дилеров цена Сената начинается примерно с 39 000 000 рублей.

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