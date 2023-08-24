Роскошный минивэн Volvo EM90: первые официальные кадры

После многочисленных слухов и «инсайдов» компания Volvo, наконец, официально объявила о том, что ее гамму пополнит минивэн, сопроводив свой анонс первыми тизерами. Разумеется, это будет электрокар, ведь «не зеленые» новые модели шведы больше делать не станут. Вэну присвоен индекс EM90, его представят 12 ноября, и в тот же день откроют прием заказов в Китае, который и окажется главным (если не единственным) рынком для модели.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В своем сообщении Volvo обещает салон, похожий на гостиную в скандинавском стиле. И это пока вся информация от производителя. На тизерах же машина запечатлена сверху: видны два люка (в передней части – стандартного размера, над пассажирский отсеком – панорамный), два отдельных кресла во втором ряду и Т-образные задние фонари.



Между тем, по неофициальным данным, Volvo EM90 окажется родственником электровэна Zeekr 009, который дебютировал в Китае в прошлом году. Брендом Zeekr, напомним, владеет китайский холдинг Geely Auto (ему принадлежит и шведская марка), он создан специально для дорогих «электричек».



Zeekr 009 1 / 5 Zeekr 009 2 / 5 Zeekr 009 3 / 5 Zeekr 009 4 / 5 Zeekr 009 5 / 5

В основе Zeekr 009 лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с пневматической подвеской, на разновидностях этой «тележки» также базируются модели Polestar 4 и Polestar 5, новые Смарты и электрический паркетник Volvo EX30. Длина китайского минивэна равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1848/1858 мм (зависит от версии), расстояние между осями – 3205 мм.



Zeekr 009 1 / 3 Zeekr 009 2 / 3 Zeekr 009 3 / 3

Сейчас «девятка» предложена в Поднебесной в двух версиях, обе имеют полный привод, то есть по два электромотора (на каждой из осей) с одинаковыми характеристиками, совокупная отдача – 544 л.с. и 686 Нм. А вот батареи разные: базовому Zeekr 009 положен аккумулятор емкостью 116 кВт*ч, второе исполнение укомплектовано батареей на 140 кВт*ч. Дальнобойность – 702 и 822 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). Вне зависимости от модификации минивэн разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды.



Zeekr 009

За Zeekr 009 просят 68 300 – 80 800 долларов. А вообще конкурентов у электровэна Volvo EM90 будет предостаточно, ведь сегмент MPV в Китае популярен. Самые подходящие соперники, помимо «девятки»: Voyah Dreamer (Dream в РФ), Wey Alpine, Lexus LM и минивэн отдельной марки Crown.

