Роскошный салон и стандартная техника: Range Rover обзавёлся спецверсией SV Carmel Edition

Продажи внедорожника Range Rover в США в течение «ковидного» 2020-го сократились на 21,6% до 57 364 экземпляров. Согласно статистике Carsalesbase, в прошлом году было реализовано 61 513 единиц, что на 7,2% больше. Однако в текущем году плюс снова сменился на минус: за первый квартал американские дилеры продали всего 11 500 внедорожников, что на 26,6% меньше, чем за первые три месяца 2021 года. Теперь британская марка предлагает на этом рынке новую дорогую спецверсию.



На фото: Range Rover SV Carmel Edition

Range Rover SV Carmel Edition был представлен в рамках Monterey Car Week. Особенный внедорожник был разработан подразделением SV Bespoke: тираж будет насчитывать всего 17 экземпляров. В основу спецверсии легла длиннобазная модификация модели (расстояние между осями равно 3122 мм).



У такого автомобиля есть ряд внешних отличий от обычного внедорожника: так, автомобиль получил иные колёсные диски оригинального дизайна размером 23 дюйма с алмазной обточкой. Кроме того, автомобили получили новый эксклюзивный цвет кузова – Satin Bronze. В остальном экстерьер остался прежним. Однако главные изменения произошли внутри роскошного внедорожника.



Салон версии SV Carmel Edition рассчитан на четырёх седоков. Интерьер отделан новыми материалами, причём передние кресла имеют синюю обивку Liberty Blue, а второй ряд получил контрастную светлую Caraway («тминного» цвета). На сидениях можно также увидеть вышивку с названием спецверсии.

В оформлении интерьера эксклюзивной новинки используются керамические декоративные элементы. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен столик с электроприводом, раскладывающиеся подстаканники, а также встроенный холодильник и набор стеклянной посуды Dartington Crystal с гравировкой SV.



«Начинка» Range Rover осталась без изменений: под капотом лимитированного исполнения SV Carmel Edition находится битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра. Его отдача составляет 530 л.с., а максимальный крутящий момент – 749 Нм. Этот двигатель работает в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, модель имеет систему полного привода.

Цена спецверсии уже озвучена: за Range Rover SV Carmel Edition в США придётся заплатить не менее 345 000 долларов (покупатели получат в том числе два комплекта клюшек для гольфа). Для сравнения, стартовая стоимость обычного Range Rover на этом рынке составляет 104 500 долларов. А за длиннобазный вариант SV в Штатах просят не менее 218 300 долларов.

