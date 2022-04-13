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  • Роскошный внедорожник FAW, который в РФ мог бы стать альтернативой Escalade: новые фото

Роскошный внедорожник FAW, который в РФ мог бы стать альтернативой Escalade: новые фото

13.04.2022 580 0 0

Премиальный бренд Hongqi («хунцы» или «красное знамя») полностью раскрыл дизайн своего флагманского внедорожника. Кроме того, появились подробности о технике.

 

Первый показ внедорожника Hongqi LS7 провели еще осенью прошлого года, а теперь опубликованы новые фирменные картинки, причем марка наконец-то продемонстрировала интерьер модели. Напомним, L-серия – самая престижная в гамме премиум-бренда, коим владеет государственный концерн FAW. «Эльками» пользуется руководство Китая, хотя имеется и «рыночная» модель – седан L5. То есть все же есть шанс на то, что LS7 поступит в свободную продажу.

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По предварительным данным, в основе новинки лежит рамная платформа. Китайские профильные медиа выяснили габариты: длина Hongqi LS7 равна 5695 мм, ширина – 2095 мм, высота – 1985 мм, колесная база – 3309 мм. Таким образом, по своим размерам внедорожник недалеко ушел от растянутого Cadillac Escalade ESV. Китайцы пишут, что «минимальный дорожный» просвет флагмана Hongqi составляет 246 мм.

Внешний облик LS7 выполнен в актуальном стиле Hongqi, его «фишки» — радиаторная решетка а ля Rolls-Royce и двухэтажная головная оптика. К слову, с 2018 года за дизайн автомобилей китайского премиум-бренда отвечает Джайлс Тейлор, бывший главный стилист британской люксовой марки, хотя в FAW он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому стилю «премиума» из Поднебесной.

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В салоне Hongqi LS7 – довольно лаконичная передняя панель. Любимое другими китайскими производителями табло флагману не досталось: у него два отдельных дисплея – «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы. В центральные дефлекторы обдува встроены шайбы с экранчиками – кругляши отвечают за настройки «климата». В отделке использовано дерево, кресла обиты перфорированной кожей, есть круглые аналоговые часы. «Подсолнух» на руле в стиле ретро – отличительный знак L-серии («подсолнухи» есть и на колесах).

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На официальных изображениях запечатлена топовая версия LS7, у такого внедорожника четырехместный салон – задние сиденья разделяет массивная «тумба». Сами кресла – с выдвижными подножками для ног и, скорее всего, с функцией массажа. Ну и, конечно, для VIP-пассажиров предусмотрены отдельные планшеты.

Hongqi LS7 оснащен бензиновым двигателем V8 4.0 с турбонаддувом (вроде бы собственной разработки FAW). Но если прежде китайские СМИ писали, что мотор выдает 659 л.с., то теперь указывают другую, гораздо более скромную мощность – 360 л.с. Не исключено, что 659-сильная версия появится позже. О коробке пока ни слова, зато известна максимальная скорость – 200 км/ч. Внедорожник наверняка имеет полный привод.

Между тем ранее сообщалось о том, что российский Минпромторг обсуждает с китайскими производителями роскошных автомобилей возможность замещения покинувшего наш рынок «люкса» (европейского, японского и американского). Конкретные компании из Поднебесной не назывались, впрочем, Hongqi видится самым перспективным брендом. То есть если LS7 получит статус «рыночной» модели, и если FAW примет решение вывести Hongqi на российский рынок, то у внедорожника действительно появится шанс стать альтернативой тому же Escalade. Но все это, конечно, пока теория.

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