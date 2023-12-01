Роскошный кроссовер Toyota Century отправят на экспорт, его будут продавать в салонах Lexus

Леворульный SUV представили в Китае, там, как ожидается, продажи стартуют в следующем году. Не исключено, что модель доберется и до других стран.

Имя Century теперь носит не только представительский седан Тойоты, но также большой и роскошный кроссовер: премьеру SUV провели в Японии в сентябре. Выпуск четырехдверки продолжается, однако она останется эксклюзивом для японского рынка. А вот кросс отправят на экспорт: леворульную версию показали на автосалоне в китайском Гуанчжоу, прошедшем в ноябре. Отметим, именно SUV называется Toyota Century, тогда как четырехдверка отныне – Century Sedan.

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Любопытно, что в Гуанчжоу кроссовер не был включен в состав экспозиций совместных предприятий с FAW или GAC: модель красовалась на стенде Lexus. Более того, как сообщают местные профильные медиа, новинку будут продавать в дилерских центрах японского премиум-бренда – и не исключено, что только там. Ну и еще в КНР кроссу присвоено локальное название Shiji: вероятно, Тойота решила не ввязываться в споры с Buick, в гамме которого есть минивэн Century. В Китае производство организовывать не планируют, машины будут поставлять из Японии.

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Напомним, в отличие от Century Sedan, построенного на заднеприводной «тележке», кроссовер Toyota Century создан на «простой» платформе TNGA-K, на которой также базируются, например, Toyota Grand Highlander и Lexus TX. У новинки пружинная подвеска со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, при этом шасси дополнительно имеет подруливающий механизм задних колес.



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В плане дизайна SUV для Китая ничем не отличается от версии, представленной на родине Тойоты. Габариты также вроде бы совпадают: длина 5205 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 2950 мм. Китайцам тоже будет доступно четырехместное исполнение с массивной «тумбой» между задними сиденьями. Кресла – с подогревом, вентиляцией и откидными подставками для ног. Также предусмотрены холодильник, стеклянная секция крыши над головами VIP-пассажиров и отдельные дисплеи развлекательной системы.



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Предполагается, что, как и в Японии, в Поднебесной Toyota Century предложат в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида с установкой на базе бензинового атмосферника V6 3.5 (совокупная отдача – 412 л.с.).



На китайский рынок новый кроссовер должен выйти в следующем году, местные СМИ прочат модели стартовую цену в 1 980 000 юаней, что эквивалентно примерно 25 млн рублей по актуальному курсу. Вполне возможно, что впоследствии Toyota Century доберется и до других стран.