Российский сериал об автоспорте «RDS GP: Шинная борьба» победил на фестивале в Италии

В рамках торжественной церемонии награждения, которая состоялась 15 декабря в театре Политеама, были отмечены работы, продемонстрировавшие высокий уровень профессионализма и оригинальности, что делает победу сериала особенно значимой. «RDS GP: Шинная борьба 2» победил в номинации «Лучший звук».
Paladino d'Oro Sport Film Festival – старейший фестиваль спортивного кино, основанный в 1979 году, считается одним из самых престижных в мире и ежегодно собирает работы из более чем 40 стран. Премия присуждается Академией спортивного кино и отмечает выдающиеся проекты, раскрывающие спортивные достижения и вдохновляющие истории.
«RDS GP: Шинная борьба» – это первый в России документальный сериал об автоспорте с элементами реалити, который рассказывает о закулисной жизни Российской Дрифт Серии и ее главных действующих лицах. Сериал раскрывает напряженную атмосферу соревнований, стратегию команд, противостояние опытных пилотов и дебютантов, а также личные истории героев, среди которых звезды мирового дрифта – Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев, а также актер Вадим Галыгин, телекомментатор Алексей Попов, руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.
Это признание – результат совместной работы нашей команды, и мы гордимся тем, что второй сезон нашего сериала получил такую высокую оценку на международном уровне.
Съемочная команда
- Шоураннер / Режиссер / Продюсер: Александр Кузьмичев
- Оператор-постановщик: Слава Котов
- Звукорежиссер / Аудиозапись автомобилей / Саунд-дизайнер: Никита Щербаков
- Видеооператоры: Андрей Смирнов, Сергей Олейник, Михаил Матвеев
- Режиссер монтажа / Монтажер: Евгений Бронников
- Композитор: Константин Чистяков
- Колорист: Андрей Провоторов
Все три сезона «Шинной борьбы» доступны на платформе RDS TV.
Партнёрский материал
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