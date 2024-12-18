Российский сериал об автоспорте «RDS GP: Шинная борьба» победил на фестивале в Италии

Документальный сериал о российском дрифте «RDS GP: Шинная борьба 2» режиссера Александра Кузьмичева стал победителем 44-го Международного фестиваля спортивного кино Paladino d'Oro. Фестиваль прошел с 9 по 15 декабря в Палермо, Италия, и привлек 65 финалистов из более чем 40 стран.

В рамках торжественной церемонии награждения, которая состоялась 15 декабря в театре Политеама, были отмечены работы, продемонстрировавшие высокий уровень профессионализма и оригинальности, что делает победу сериала особенно значимой. «RDS GP: Шинная борьба 2» победил в номинации «Лучший звук».

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Paladino d'Oro Sport Film Festival – старейший фестиваль спортивного кино, основанный в 1979 году, считается одним из самых престижных в мире и ежегодно собирает работы из более чем 40 стран. Премия присуждается Академией спортивного кино и отмечает выдающиеся проекты, раскрывающие спортивные достижения и вдохновляющие истории.

«RDS GP: Шинная борьба» – это первый в России документальный сериал об автоспорте с элементами реалити, который рассказывает о закулисной жизни Российской Дрифт Серии и ее главных действующих лицах. Сериал раскрывает напряженную атмосферу соревнований, стратегию команд, противостояние опытных пилотов и дебютантов, а также личные истории героев, среди которых звезды мирового дрифта – Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Евгений Лосев, а также актер Вадим Галыгин, телекомментатор Алексей Попов, руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Это признание – результат совместной работы нашей команды, и мы гордимся тем, что второй сезон нашего сериала получил такую высокую оценку на международном уровне. Александр Кузьмичев шоураннер, продюсер и режиссер сериала «RDS GP: Шинная борьба 2»

Съемочная команда

Шоураннер / Режиссер / Продюсер: Александр Кузьмичев

Оператор-постановщик: Слава Котов

Звукорежиссер / Аудиозапись автомобилей / Саунд-дизайнер: Никита Щербаков

Видеооператоры: Андрей Смирнов, Сергей Олейник, Михаил Матвеев

Режиссер монтажа / Монтажер: Евгений Бронников

Композитор: Константин Чистяков

Колорист: Андрей Провоторов

Все три сезона «Шинной борьбы» доступны на платформе RDS TV.

Партнёрский материал