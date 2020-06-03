Российские дилеры Toyota возобновили работу: процесс продажи машин изменён

Дилерская сеть бренда на сегодняшний день возобновила операционную деятельность: все дилеры оказывают услуги сервиса и горячей линии, более 80% шоурумов Toyota открыты для клиентов по всей стране. Несмотря на спад продаж новых машин в РФ из-за пандемии коронавируса, Тойота по-прежнему остаётся одной из самых востребованных марок и занимает 5 строчку в рейтинге с результатом около 30 тыс. машин (за январь-апрель 2020-го).



В российском офисе компании разработали несколько финансовых предложений. Так, для клиентов, пришедших за кроссоверами RAV4 и C-HR первоначальный взнос снижен с 20% до 10%, кроме того, действует специальная низкая ставка 4% при оформлении кредита в АО «Тойота Банк» на 12 месяцев. Для компаний, приобретающих внедорожники Land Cruiser Prado или Land Cruiser 200 в лизинг, предлагается скидка от 6,8% до 14,3% (в зависимости от срока контракта).



Если клиент сдаёт автомобиль в трейд-ин, он может получить выгоду на покупку Toyota Land Cruiser 200 до 300 тыс. рублей. Для бизнес-седана Camry, кроссовера RAV4 и пикапа Hilux выгода по этой программе будет до 100 тыс. рублей, для Corolla – до 150 тыс. рублей, для Land Cruiser Prado – до 250 тыс. рублей, а для C-HR, Fortuner и Highlander – до 200 тыс. рублей. Подробная информация обо всех специальных предложениях есть на сайте.



Чтобы минимизировать количество контактов при продаже машин, Тойота создала удобные цифровые инструменты для покупки автомобиля и его оплаты онлайн. На официальном российском сайте бренда и на всех сайтах дилеров клиентам доступен парк автомобилей Toyota в наличии. Клиенты могут удаленно рассчитать сумму кредита, подать заявку и получить одобрение от АО «Тойота Банк». Также ряд дилеров бренда даёт возможность внести предоплату или полностью оплатить выбранный автомобиль в режиме онлайн после заключения договора. До конца года такая функция будет у 70% дилерской сети марки.



В рамках адаптации деятельности к новым условиям , следуя принципу «Безопасность прежде всего», компания разработала масштабный комплекс мер, которые позволяют избежать рисков и гарантировать соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора во время процесса производства, транспортировки и передачи ключей от нового автомобиля в руки покупателя.

Все сотрудники петербургского завода Toyota проходят ежедневный контроль самочувствия, включая замеры температуры, а рабочий процесс адаптирован согласно требованиям социального дистанцирования. Чтобы обеспечить безопасный контакт с автомобилем, работникам предприятия предоставляется комплект средств индивидуальной защиты, включающий лицевые щитки, маски, перчатки и санитайзер, а также специальное устройство для бесконтактного открытия дверей, позволяющее избежать риска передачи вируса через часто использующиеся поверхности. Рабочие места и корпоративные автобусы, осуществляющие доставку сотрудников, каждые два часа обрабатываются специальным составом, а все общие помещения завода были переделаны для того, чтобы избежать тесного контакта персонала.



Подобные меры распространяются на всех сотрудников логистических предприятий, обеспечивающих доставку автомобилей дилерам: работники проходят регулярный инструктаж и снабжаются ежедневно обновляемыми средствами индивидуальной защиты, а все помещения и транспортные средства проходят тщательную санитарную обработку.



Помимо этого, согласно рекомендациям ООО «Тойота Мотор», в помещениях дилерских центров выполнено зонирование и установлены специальные защитные экраны, предусмотрены индивидуальные средства защиты для сотрудников и клиентов, а все используемые поверхности дилерских предприятий (включая рабочие места сотрудников и канцтовары) и точки контакта в автомобилях постоянно обрабатываются специальными средствами для дезинфекции. Во всех выставленных автомобилях используются одноразовые чехлы на сиденьях, руле и рычаге трансмиссии. Осуществляется контроль и за самочувствием сотрудников шоурумов Toyota.

