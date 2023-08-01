Российских водителей стали чаще штрафовать на платных дорогах

В России числится несколько платных федеральных трасс: за проезд по их участкам с автовладельцев взимается определённая плата. В дальнейшем количество таких автодорог увеличится: к примеру, сейчас продолжается строительство М-12 «Восток», основной ход которого пройдёт от Москвы до Казани, а впоследствии он будет продлён в сторону Екатеринбурга и далее. И на бесплатных, и на платных трассах установлены комплексы фиксации нарушений ПДД. Теперь стало известно, как водителей штрафуют за нарушения на платных дорогах.

Согласно результатам исследования сервиса «Мои Штрафы», в первом полугодии 2023 года российских автомобилистов стали в два раза чаще ловить на «безбилетном» проезде по платным дорогам. Так, количество таких штрафов увеличилось с 0,65% до 1,2% от общего числа (по сравнению с показателем января-июня 2022 года). В результате это нарушение вошло в первую десятку самых распространённых на дорогах РФ.



Кроме того, согласно статистике сервиса, в 2,5 раза чаще стали выписывать штрафы владельцам коммерческого транспорта – за езду большегрузов по платным дорогам «зайцами». Если в первой половине прошлого года на такие постановления приходилось 0,91% от общего количества, то в январе-июне 2023-го показатель вырос до 2,3%.

Сообщается, что в список самых частых нарушений водителей в период с января по июнь текущего года вошли: превышение скорости на 20-40 км/ч (на такие штрафы приходится почти половина – 45% – от общего количества), далее идёт несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (их доля – 6,6%), а замыкает тройку лидеров непристегнутый ремень безопасности (3%).



На четвёртом месте числится неоплаченная парковка в Москве, причём доля от общего количества нарушений по стране составляет 2,44%. На пятом месте среди «топа» нарушений значится остановка и стоянка в неположенном месте в столице РФ и Санкт-Петербурге (доля – 2,41%).

Судя по «штрафной» статистике, в первую десятку ещё входят: движение транспорта весом более 12 тонн по дорогам без оплаты (доля – 2,3%), превышение скорости на 40–60 км/ч (1,9%), нарушение требований разметки или движение по обочине (1,6%), проезд легкового транспорта по платным дорогам без оплаты (1,2%), а также проезд на запрещающий сигнал светофора (на такие постановления приходится 1,2% от общего количества).



Как стало известно ранее, водителям в России по итогам 2022 года выписали больше штрафов за нарушения ПДД: количество постановлений, выписанных подразделениями ГИБДД, впервые превысило отметку в 200 млн. Это связано в первую очередь с увеличением числа комплексов фотовидеофиксации в стране: их насчитывается уже не менее 25 тысяч.