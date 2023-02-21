Водителям в 2022 году выписали больше штрафов за нарушения ПДД. Выросло и число неплательщиков

В РФ продолжает расти число комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (их насчитывается уже не менее 25 тыс.), и соответственно увеличивается количество «писем счастья», которые получают водители. В ГИБДД отчитались о постановлениях об административных правонарушениях, которые были выписаны в 2022 году. Оказалось, что российские автомобилисты сумели добраться до нового штрафного рубежа.

Согласно статистике ведомства, в стране за нарушения ПДД в течение прошлого года в общей сложности было вынесено 201 млн штрафов (кстати, впервые более 200 млн), этот результат на 12% больше, чем в 2021-м. Их сумма составила 136,8 млрд рублей, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Большая часть постановлений была сформирована на основании показаний с дорожных камер (на их долю пришлось больше 90%): 183,5 млн, на 14% больше; а их сумма за год увеличилась на 8% до 112,8 млрд рублей.



По данным ГИБДД, в РФ в прошлом году инспекторы вынесли на 7% меньше штрафов на месте нарушения (16 млн), и на 10% меньше водители получили предупреждений (530 тыс.). Практически на прежнем уровне осталось количество водителей в состоянии алкогольного опьянения – 288,4 тыс. (на 1% меньше, чем в 2021-м); подросло на 2,2% число тех, кто сел за руль под действием наркотических веществ (18,7 тыс.), а отказавшихся от медосвидетельствования стало на 2,7% меньше – 166,4 тыс. водителей.

Как сообщает «Коммерсант», вместе с количеством и суммой штрафов за нарушения ПДД в РФ увеличилось и количество должников по взысканиям ГИБДД, об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов. По «просроченным» постановлениям от ГИБДД приставы за прошлый год возбудили 26,3 млн исполнительных производств (на 12,8% больше, чем в 2021-м). Из них в полном объёме или частично было исполнено 24,5 млн постановлений ГИБДД, общая сумма взысканий оказалась равна 17,1 млрд рублей.



Большая часть штрафов за нарушения ПДД пришлась на Москву, при этом в статистике не учитывались наказания за платную парковку, стоянку на газоне и иные региональные составы правонарушений. В столице РФ за 2022-й было зафиксировано 39,3 млн постановлений (на 23% больше, чем годом ранее), их сумма составила 30,3 млрд рублей (на 27,8% больше).

На втором месте «антирейтинга» находится Подмосковье с 31,3 млн штрафов (на 3,9% больше), сумма – 19 млрд рублей (на 5,5% больше). Далее следует Санкт-Петербург (9,6 млн постановлений на 4,4 млрд рублей), Краснодарский край (7,7 млн штрафов на 4,9 млрд рублей), а замыкает первую пятёрку Татарстан с 7 млн взысканий на сумму 4,8 млрд рублей.



Согласно статистике ГИБДД, аварийность на дорогах РФ продолжает снижаться. За прошлый год ведомство зафиксировало примерно 126,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 5% меньше, чем в 2021-м. В них погибло 14,1 тыс. человек (на 4,7% меньше), травмы получили 159,6 тыс. участников (на 4,9% меньше).