Российский лифтбек Volkswagen Polo застукали на испытаниях в Европе

На старосветском рынке Поло тоже представлен, однако здесь продаётся только хэтчбек модели. У нас же ранее предлагался седан, а теперь доступен лифтбек VW Polo.

Volkswagen Polo в Европе остаётся пусть и не бестселлером, но всё же весьма популярной моделью. Конечно же, в «ковидном» прошлом году результаты хэтчбека «просели»: клиенты купили всего 169 467 экземпляров, что на 34,3% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году показатели снова направились вверх: с января по июль (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали 100 811 «пятидверок» (на 6,6% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го).



В России актуальный VW Polo представляет собой лифтбек, который пришёл на смену седану. Наш нынешний Поло создан на базе серьёзно модернизированной «пятидверки» Skoda Rapid (напомним, чешская марка принадлежит концерну Volkswagen). В основе обеих моделей осталась платформа PQ25, менять её на иную «тележку» в ходе последней смены поколений (прошла в прошлом году) не стали. Отметим, «еврохэтч» базируется на платформе MQB A0.



На нашем рынке Polo по итогам продаж в кризисном прошлом году оказался на пятом месте с результатом в 58 455 машин и прибавкой на 4,2% по отношению к 2019-му. При этом в текущем году у модели (располагается на седьмой строке в списке самых популярных) пока зафиксирован символический «минус»: клиенты купили 35 503 шт., что на 0,3% меньше, чем годом ранее.



Как сообщает испанское издание motor.es, которое поделилась с нами свежей порцией «шпионских» снимков, российский лифтбек попался в ходе дорожных испытаний в южной части Европы. При этом наши коллеги предполагают, что на фотографиях запечатлён рестайлинговый вариант для рынка РФ, продажи которого у нас якобы начнутся во второй половине 2023 года.



В motor.es предполагают, что в кадр попался один из первых прототипов, практически без камуфляжа. Коллеги обратили внимание на передний бампер, где имеются пластиковые маскировочные накладки: ожидается, что некие косметические изменения всё-таки будут. Судя по снимкам, корма осталась нетронутой, хотя, по мнению испанцев, это не значит, что позже не стоит ждать обновлений и в этой части автомобиля.



Судя по всему, на фоне в камуфляже новый Mercedes-Benz, но подробностей о нём пока нет 1 / 3 Судя по всему, на фоне в камуфляже новый Mercedes-Benz, но подробностей о нём пока нет 2 / 3 Судя по всему, на фоне в камуфляже новый Mercedes-Benz, но подробностей о нём пока нет 3 / 3

Пока не совсем ясно, занимается ли Volkswagen разработкой рестайлинговой версии Polo, предназначенной для российского рынка. Мы не будем исключать и того варианта, что этот лифтбек, который поймали на тестах в Европе, предназначен для других стран, к примеру, для Латинской Америки. Отметим, актуальная модель выпускается в Бразилии с 2017 года: за океаном это по-прежнему седан, который продают под именем Virtus. Ранее сообщалось, что его дизайн, возможно, выполнят в стиле купеобразного паркетника Nivus.

В издании отметили, что даже в случае, если российскую версию Volkswagen Polo ждёт относительно скорый рестайлинг, на «начинке» лифтбека он не скажется. «Наш» Поло предлагается либо с «атмосферником» 1.6 MPI (90 или 110 л.с.), либо с «турбочетвёркой» 1.4 TSI (125 л.с.). Первый вариант идёт в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», а второй работает в паре с 7DSG. Стартовый ценник актуальной «пятидверки» в РФ составляет 999 900 рублей, за топовую версию придётся заплатить не менее 1 315 900 рублей.

