Российский мир гонок на выставке Motorsport Expo

С 31 марта по 2 апреля в ЦВК «Экспоцентр» состоялась единственная в России выставка гоночной индустрии. В этом году Motorsport Expo вновь собрала весь свет мира больших скоростей!

Российский гоночный мир

Выставка Motorsport Expo неизменно является автоспортивной точкой притяжения топовых гонщиков, лучших команд, журналистов и преданных болельщиков со всей страны! В 2023 году организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов, а также производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров показали всё самое лучшее из мира скорости и драйва. Гостями Motorsport Expo 2023 стали более 60 000 посетителей.

Гоночный мир России представляли «КАМАЗ-мастер», Анастасия Нифонтова, «ГАЗ Рейд Спорт», RDS GP, RDS Europe, «Байкальская миля», ЦТВС «Москва» (ГБУ «Мосспортобъект»), New Star Racing Team, MadMen, Rumo Racing Team, «Маяк», ATV Deti, Артэк Team.

На Motorsport Expo свою продукцию презентовали бренды Takayama, AIMOL, Ravenol, Volume, LAVR, JustCat Racing, Privod.ru, Swat, Kenda, Bohnenkamp, BKT и многие другие.

100 лет Московского спорта отмечали на одном из самых ярких стендов выставки от Центра Технических Видов Спорта «Москва». Гости погрузились в гоночную атмосферу, смогли узнать, с чего начинать путь в профессиональный автоспорт, и увидеть, какие возможности сейчас есть у тех, кто хочет заниматься картингом.

Кроме того, в рамках площадки «ЕДрайв» можно было увидеть прототипы уникальных электромобилей от инженеров Московского политехнического университета и узнать подробности разработки новой гибридной гоночной машины.

Громкие презентации на сцене

Все дни на главной сцене выставки проходили презентации и встречи с самыми именитыми гонщиками и ключевыми фигурами автоспорта в нашей стране! На вопросы фанатов команды «КАМАЗ-мастер» ответили Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.

Вновь на MotorsportExpo порадовала своих поклонников Анастасия Нифонтова, анонсировав будущие заезды.



Руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский и пилоты Григорий Бурлуцкий и Данила Воробьев поделились планами на сезон. О сложностях судейства угла и стиля рассказали судьи RDS GP Владимир Сафонов и Антон Новиков.

Вячеслав Субботин и Михаил Шкляев познакомили зрителей с «боевыми» гоночными машинами «Газель» и «Садко», представили новый «Соболь» NN и спортивный «Валдай», созданный специально для «Байкальской мили».

Спортивный комментатор Владимир Башмаков поделился с гостями выставки последними новостями из мира Формулы 1, NASCAR и IndyCar, рассказал о «закулисье» автоспортивной журналистики, а также дал свою оценку настоящему и будущему российского автоспорта в мире.

Захватывающая шоу-программа и награждения гонщиков

На все выходные уличная площадка «Экспоцентра» превратилась в экстрим-зону, где выступали лучшие мотоспортсмены. Экстремальный мотофристайл в исполнении «Шоу Безумцев» покорил всех любителей острых ощущений. А от опасных трюков 2-кратного чемпиона России по стантрайдингу Никиты Присяжнюка захватывало дух!

Завершила мероприятие торжественная церемония награждения рекордсменов юбилейного Фестиваля скорости на льду «Байкальская миля 2023».

Совместно с выставкой Motorsport Expo прошли масштабные выставки техники и активного отдыха: «Мотовесна», «Велокульт», «ЕДрайв» и «Активный отдых».

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