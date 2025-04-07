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  • Ростов-на-Дону встретит первый этап чемпионата по дрифту RDS Open в эти выходные

Ростов-на-Дону встретит первый этап чемпионата по дрифту RDS Open в эти выходные

07.04.2025 32 0 0

До старта летнего сезона Российской Дрифт Серии остаются считанные дни, а это значит, что совсем скоро «Ростов Арена» будет окутана кубометрами дыма из-под колёс, рёвом моторов и яркими эмоциями зрителей на трибунах. Любителей управляемого заноса ждёт незабываемый гоночный уик-энд.

12 и 13 апреля в Ростове-на-Дону пройдёт первый этап открытого чемпионата РДС по дрифту – RDS Open 2025. На специально подготовленной к соревнованиям гоночной конфигурации на территории комплекса «Ростов Арена» встретятся спортсмены со всей России, чтобы с особым азартом побороться за высокие результаты.

Новый сезон диктует новые правила и открывает новые имена. Участниками первого этапа станут 29 пилотов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Магаса, Нальчика, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Заручившись поддержкой родного города, участие в соревнованиях примут трое ростовчан: Иван Седых, Валерий Богочаров и Мохьмад Исаев. На домашней площадке у «Ростов Арены» они будут бороться за победу на первом этапе RDS Open 2025.

Соревнования пройдут в двух зачётах – PRO и NXT, которые отличаются по большей части техническими требованиями к автомобилям. Зачёт PRO удивит многообразием титулованных спортсменов. Победитель прошлого сезона RDS Europe в зачёте NXT Иван Седых в этом году поборется за победу в классе PRO. Вновь примет участие в зачёте PRO руководитель Российской Дрифт Серии, мастер спорта, Дмитрий Добровольский – на старт он выйдет за рулём Nissan 200SX. Поборется за место на пьедестале почёта и Фёдор Воробьёв на легендарном дрифтовом ВАЗ-2105 «ЖигаЦарь».

В зачёте NXT не обойдётся без пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) – Тимофей Добровольский, Артур Зелёный и Илья Полищук пересядут с тысячесильных спорткаров на более простые по техническим аспектам автомобили согласно требованиям этой зачётной группы. Возможностью посоревноваться с ними в равных условиях воспользуются спортсмены, только начинающие путь в профессиональном дрифте.

Среди участников, готовых к старту первого этапа RDS Open в Ростове-на-Дону, заявлены и две пилотессы: Анастасия Дандылева на BMW E92 в зачёте NXT и Виктория Белова на Lexus IS200 в зачёте PRO.

В новом сезоне изменения не обошли сторонойи правила чемпионата. В 2025 году командный зачёт стал общим для RDS Open PRO и RDS Open NXT, что добавит остроты борьбе: каждая команда может включать до 8 пилотов, а результаты этапа определятся суммой четырёх лучших заездов. В командном зачёте первого этапа в Ростове-на-Дону заявлены три коллектива: уже полюбившиеся зрителям «Культура заноса Tamashi» и STAR PЁR STARS AIMOL, а также новый коллектив FullThrottle, который представляют Руслан Арефьев и Константин Колганов.

В команде судей дрифта RDS Open тоже изменения: к Андрею Астапову и Владимиру Сафонову присоединится действующий судья RDS GP Станислав Долгих. Все трое обладают большим опытом как судейства различных соревнований, так и участия в профессиональных турнирах по дрифту.

А вот программа мероприятия останется неизменной. В субботу, 12 апреля, участников и зрителей ждёт серия квалификационных заездов в зачётах PRO и NXT, торжественная церемония открытия чемпионата и парад пилотов. В воскресенье, 13 апреля, соревнования продолжатся парными заездами на выбывание и завершатся церемонией награждения призёров и победителей.

По зрелищности и эмоциональности чемпионат RDS Open ничем не уступает Гран-При Российской Дрифт, но при этом позволяет зрителям первыми узнать имена новых звёзд российского дрифта. Гости на трибунах получат возможность своими глазами увидеть зрелищные заезды в клубах дыма, принять участие в автограф-сессии и детально рассмотреть все спорткары в сервис-парке.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7-11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить: юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.

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