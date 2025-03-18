С 11 по 13 апреля в выставочном центре ЭКСПОФОРУМ состоится 35-я «Олдтаймер-Галерея»

Экспонаты выставки уникальны и неповторимы – эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины.
В этом году «Олдтаймер-Галерея» проходит под девизом «Стиль и сталь легендарной эпохи» – среди трёх сотен уникальных экспонатов выставки особо будут выделяться спортивные и рекордно-гоночные автомобили. Впрочем, на выставке будут представлены и машины других «профессий»: киноактёры, каскадёры, пожарные, военные, троллейбусы и даже небольшой бронепоезд!
Традиционно в «Олдтаймер-Галерее» примут участие клубы любителей автомотостарины из разных городов страны – от Великого Новгорода до Рязани, от Тольятти до Москвы. Клубные экспозиции на выставке – это всегда активное творческое и живое общение с увлечёнными людьми, объединёнными благородным делом – изучением и сохранением памятников технической истории России.
«Олдтаймер-Галерею» невозможно представить без «блошиного рынка». Здесь знатокам и ценителям порой удаётся найти среди множества «вещей с историей» настоящие антикварные жемчужины.
Выставка по-настоящему интерактивна – здесь можно покрутить «баранку» детского игрового троллейбуса и прокатиться на электрокаре по игрушечному городу, научиться дрифтовать на спортивных радиоуправляемых машинках, повращать рычаги старинной пушки и получить призы за участие в конкурсах и викторинах. Яркий, активный и познавательный выходной день, проведённый на «Олдтаймер-Галерее», останется в памяти надолго.
Стоимость билетов:
- Взрослый – 900 рублей.
- Детский (7-14 лет) – 600 рублей.
- Дети до 7 лет – бесплатно.
Время работы:
- 11 и 12 апреля с 10:00 до 19:00.
- 13 апреля с 10:00 до 18:00.
Место проведения:
- Санкт-Петербург, посёлок Шушары, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
В дни работы выставки от метро Московская будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы, рядом с павильоном расположен просторный бесплатный паркинг.
Реклама. ИП Панина Наталия Анатольевна. erid: F7NfYUJCUneRHUX3suZs
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