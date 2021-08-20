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  • С 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт MIMS Automechanika Moscow 2021

С 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт MIMS Automechanika Moscow 2021

20.08.2021 29 0 0

С 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт MIMS Automechanika Moscow 2021 – крупнейшее событие отрасли постпродажного обслуживания авто.

 

Партнерский материал

В выставке примут участие отечественные и зарубежные производители и поставщики автозапчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для авто. Ими будет представлен уникальный ассортимент материалов, инструментов и оборудования для СТО.

 Не сможете приехать на выставку лично? Подключайтесь онлайн! В этом году на MIMS Automechanika будет работать официальный телеканал ExpoTV. Профессиональная съёмочная команда проведет прямые эфиры прямо с площадки и представит интервью с ключевыми участниками выставки, а также обзоры самых ярких стендов и новинок индустрии.

Мы ждем вас на онлайн-трансляциях! Подробности и расписание трансляций смотрите на сайте.

Информационные партнеры проекта: Kolesa.ru, Oil-portal.ru, Asroad.org, Ai-media.ru, Automarketolog.ru, Expomap.ru, Expopeople.ru. 

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