С 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт MIMS Automechanika Moscow 2021

С 23 по 26 августа в ЦВК «Экспоцентр» пройдёт MIMS Automechanika Moscow 2021 – крупнейшее событие отрасли постпродажного обслуживания авто.

Партнерский материал

В выставке примут участие отечественные и зарубежные производители и поставщики автозапчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для авто. Ими будет представлен уникальный ассортимент материалов, инструментов и оборудования для СТО.

Не сможете приехать на выставку лично? Подключайтесь онлайн! В этом году на MIMS Automechanika будет работать официальный телеканал ExpoTV. Профессиональная съёмочная команда проведет прямые эфиры прямо с площадки и представит интервью с ключевыми участниками выставки, а также обзоры самых ярких стендов и новинок индустрии.



Мы ждем вас на онлайн-трансляциях! Подробности и расписание трансляций смотрите на сайте.



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