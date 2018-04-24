Седан Mercedes-Benz A-Class станет глобальной моделью

Его представят позже в текущем году. А пока первой к премьере подготовили версию с удлиненной колесной базой A-Class L для Китая.

Завтра Mercedes-Benz представит на Пекинском автосалоне свой первый седан A-Class. На стенде будет показана версия с приставкой L с увеличенной колесной базой и только для местного рынка.

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Mercedes-Benz A-Class L Sedan отличается увеличенной на 60 мм колесной базой по сравнению с глобальной стандартной версией седана, которая будет анонсирована позже в текущем году. У стандартного варианта колесная база в длину составляет 2729 мм, а у китайского A-Class L — 2789 мм. Других данных по различиям между стандартной глобальной версией седана A-Class и китайской A-Class L пока не предоставили.

На рынке Поднебесной уже продаются удлиненные версии L моделей C-Class и E-Class. Это связано с предпочтениями китайских покупателей, которым важно дополнительное место для ног задних пассажиров. Другие мировые автопроизводители также прибегли к подобным трансформациям своего модельного ряда в Китае.

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В основе автомобиля лежит модернизированная платформа MFA, которую он делит вместе с ранее представленным хэтчбеком нового поколения. Кузов A-Class L имеет длину 4609 мм, ширину — 1796 мм и высоту — 1460 мм. Объем багажного отделения равен 420 литров. Передняя часть кузова полностью повторяет хэтчбек. У седана довольно короткий задний свес. Задние фонари имеют общую форму с «пятидверкой», но разную конфигурацию внутри.

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Для сравнения BMW 1 Series Sedan, который продается только в Китае, проигрывает по габаритам: в длину он короче на 153 мм, а по колесной базе — на 119 мм. Так как Mercedes-Benz A-Class Sedan станет глобальной моделью, возможно BMW также начнут продавать седан «первой серии» и на других рынках.

Первые месяцы продаж в Китае седан A-Class L будет доступен с новейшим четырехцилиндровым бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,33 литра в двух вариантах форсировки: 135 и 163 л.с.. Позже появится версия с двухлитровым двигателем с турбонаддувом на 190 сил. В стандартной комплектации уже будет доступна роботизированная коробка передач 7G‑DCT.

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Как и хэтчбек A-Class, седан комплектуется новой информационно-развлекательной системой MBUX. В топовых модификациях она имеет два 10,25-дюймовых экрана, один из которых заменяет стандартную панель приборов. С этой системой Mercedes-Benz первым в мире среди автопроизводителей предложит навигацию с технологией дополненной реальности на китайском рынке.

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Новинка будет выпускаться на заводе совместного предприятия Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) концернов Daimler и BAIC Motor. Продажи начнутся во второй половине текущего года.

В текущем месяце были объявлены российские цены на новый хэтчбек Mercedes-Benz A-Class. У нас он доступен только в одной версии А 200 с 163-сильным 1,33-литровым бензиновым турбомотором по цене от 1 720 000 рублей.