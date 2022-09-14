Самый быстрый Сhevrolet Tahoe: внедорожник получит версию с форсированным мотором V8

Производство новой версии модели американского бренда по плану должно стартовать в четвёртом квартале текущего года, а первые поставки, вероятно, стоит ждать в начале 2023-го.

Chevrolet представил внедорожник Tahoe актуального пятого поколения в 2019 году, серийное производство модели стартовало весной 2020-го. По итогам прошлого года продажи SUV в США выросли: дилеры реализовали 106 030 экземпляров, что на 20,2% больше, чем годом ранее. В текущем году у модели пока минус – за первое полугодие клиенты купили 45 048 единиц, что на 11,6% меньше, чем в январе-июне 2021-го. В скором будущем у модели появится новая мощная версия.



Сегодня компания презентовала Chevrolet Tahoe RST Performance Edition. Одним из главных отличий этого исполнения является форсированный за счёт пересмотренных систем впуска и выпуска «атмосферник» V8 объёмом 6,2 литра. Теперь он выдаёт 439 л.с. (на 13 л.с. больше), а его максимальный крутящий момент составляет 632 Нм (на 9 Нм больше, чем у «обычных» Tahoe с V8). В пару ему предлагается прежняя коробка передач – десятиступенчатый «автомат».



На фото: Chevrolet Tahoe RST 1 / 2 На фото: Chevrolet Tahoe RST 2 / 2

Внедорожник в новом варианте исполнения разгоняется с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 5,78 секунды; для сравнения, обычному RST на это упражнение требуется 5,95 секунды. Максимальная скорость новинки равна 200 км/ч, тогда как у «просто» Chevrolet Tahoe RST этот показатель составляет 180 км/ч.



На фото: салон Chevrolet Tahoe RST

Новая версия оснащается отдельным пакетом, в который входят компоненты полицейских перехватчиков Tahoe PPV: речь, в частности, идёт о пересмотренных амортизаторах и новых пружинах, а также о другом стабилизаторе поперечной устойчивости. Кроме того, у такого внедорожника подвеска занижена на 10 мм спереди и на 20 мм сзади. Ещё версия получила шины Firestone Firehawk Pursuit (275/55R20) и тормоза Brembo с красными суппортами Torch. Возможности буксировки не изменились (3447 кг).



На фото: Chevrolet Tahoe RST Performance Edition

У версии RST Performance Edition спортивные педали в салоне и чёрный фирменный знак с названием комплектации сбоку на багажной двери. Ещё такая модель получила пакет Luxury, который включает в себя рулевое колесо с подогревом, сиденья второго ряда тоже с подогревом и третий ряд с электроприводом. Ещё в пакет входит комплекс систем помощи водителю, в их числе адаптивный круиз-контроль, улучшенная система автоматического экстренного торможения и функция оповещения о пешеходах, находящихся сзади автомобиля.



В компании объявили, что стоимость пакета Performance Edition составляет 8525 долларов, он будет предлагаться только для Chevrolet Tahoe RST 2023 модельного года, оснащённых мотором V8 объёмом 6,2 литра. Цена такого внедорожника в итоге составит почти 79 тыс. долларов. Производство новой версии по плану должно стартовать в четвёртом квартале текущего года, а первые поставки, вероятно, стоит ждать в начале 2023-го.



На фото: Chevrolet Tahoe Police Pursuit

Тем временем американская марка недавно рассекретила Chevrolet Equinox EV – это компактный электрокроссовер, продажи которого начнутся осенью 2023 года. У модели есть версии с передним (213 л.с. и 328 Нм) и полным приводом (совокупная отдача двухмоторной установки равна 294 л.с., максимальный крутящий момент – 469 Нм).

