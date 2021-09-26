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Самый дешёвый седан Toyota: новые изображения

26.09.2021 305 1 0

На днях в Сети появилась первая фотография нового бюджетного седана Toyota, на основании которой у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

 

Компании Toyota и Suzuki два года назад объявили о новом этапе своего партнёрства, в ходе которого будет происходить обмен моделями. Результатом одного из таких обменов станет новый маленький седан Toyota, сделанный на основе Suzuki Ciaz. Эта субкомпактная модель производится с 2014 года для нескольких рынков Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас на конвейере рестайлинговая версия, которая была представлена в 2018-м году, и именно она станет основой для новой Тойоты.

Пока есть единственная фотография фрагмента кузова новой модели, и на ней видно, что Тойота полностью идентична седану Suzuki Ciaz, изменился лишь логотип. Скорее всего, в остальном автомобиль также не изменится, мы лишь добавили ему новые колёсные диски.

Ciaz построен на платформе старого Suzuki SX4 и оснащается бензиновым 4-цилиндровым мотором К15В 1.5 мощностью 105 л.с., который наверняка перейдёт и Тойоте. Двигатель комплектуется 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Suzuki Ciaz
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Suzuki Ciaz
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Suzuki Ciaz
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Производство автомобиля уже началось, а его премьера должна состояться в ближайшее время.

Седан Toyota Corolla
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Седан Toyota Corolla
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Седан Toyota Corolla
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Кстати, ранее седан под брендом Suzuki планировали даже привезти в Россию, но этого не произошло, и никаких данных о возможном появлении новой Тойоты на нашем рынке нет. Сегодня же самым доступным у нас седаном Toyota является Corolla, минимальная стоимость которой составляет 1 598 000 рублей (1.6 МТ, 122 л.с.). Вариант с этим же мотором и вариатором в базовой комплектации Классик обойдётся в 1 731 000 рублей, а самая богатая комплектация Престиж Safety – в 2 108 000 руб.

Напомним, совсем недавно мы рассказывали о том, как создавалось и почему провалилось купе Toyota 2000 GT.         

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1 комментарий
26.09.2021 16:07
Кирилл Петрушев

Ну знаю, короллу за 1,5 точно не возьмешь, я вот себе ситр с4 седан взял, машина очень нравится, комфорт на уровне)

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