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  • Появилось первое фото конкурента Соляриса от Toyota: седан сделан из Suzuki

Появилось первое фото конкурента Соляриса от Toyota: седан сделан из Suzuki

24.09.2021 1753 0 3

Производство «четырехдверки» Тойоты уже стартовало, стало быть, до премьеры осталось немного. Судя по всему, от своего донора новинка отличается лишь значками.

 

Два года назад компании Toyota и Suzuki объявили о новом этапе своего партнерства, который, в частности, предусматривает обмен моделями. На сегодняшний день эмблемы сменили четыре машины: в Индии под брендом Toyota представлены хэтчбек Glanza и паркетник Urban Cruiser, то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно, а в Европе под маркой Suzuki продают гибридные кроссовер Across и универсал Swace – переделанные RAV4 и Corolla. Теперь снова очередь Тойоты «позаимствовать» модель, и снова главным рынком для такого автомобиля станет Индия: там уже началось производство седана Suzuki Ciaz с эмблемой Toyota, «фрагментарное» фото опубликовало местное издание GaadiWaadi.

Напомним, седан Suzuki длиной 4,5 метра в строю с 2014-го (в Китае его выпускали под именем Alivio, но эту страну марка давно покинула), он построен на платформе старого Suzuki SX4. «Четырехдверку» даже планировали привезти в Россию, однако не срослось. В 2018-м модель пережила рестайлинг, и именно такую версию, разумеется, взяли за основу для Тойоты. К слову, индийцы полагают, что в продажу седан поступит как Toyota Belta (так когда-то назывался аналог прежнего Toyota Vios/Yaris).

Suzuki Ciaz
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Suzuki Ciaz
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Suzuki Ciaz
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Судя по фотографии, спереди «новинка» полностью повторит донора от Suzuki, разве что нижней решетке добавили блеска – на ней появились хромированные полоски. Корма тоже, скорее всего, мало изменилась, как и салон. К слову, хэтчбек Toyota Glanza также доработан минимально – иной стала лишь радиаторная решетка. Хотя паркетник Toyota Urban Cruiser еще щеголяет подретушированным передним бампером, плюс у него по-другому оформлены противотуманки.

Suzuki Ciaz

Технику седан Тойоты точно разделил с Ciaz: это бензиновый четырехцилиндровый мотор K15B 1.5 мощностью 105 л.с. в паре со стартер-генератором, который запасает энергию при торможениях. Коробки – пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат».

Хэтч Toyota Glanza и кроссовер Urban Cruiser доступны лишь в дорогих комплектациях, так же Тойота может поступить и с седаном. То есть в арсенале «четырехдверки» будут светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, круиз-контроль, мультимедийная система и камера заднего вида.

Toyota Glanza и Urban Cruiser, то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza
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Toyota Glanza и Urban Cruiser, то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza
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Премьеру седан Toyota справит в ближайшее время. На индийском рынке он будет конкурировать не только с донорским Suzuki Ciaz, но и с Hyundai Verna – такое имя в Индии носит модель, у нас известная как Solaris. Цена «четырехдверки» Suzuki начинается с отметки в 872 000 рупий, что эквивалентно примерно 861 000 рублей по актуальному курсу. Раз модель Тойоты лишится «бедных» комплектаций, то и стоить она будет дороже. Ну а за Verna/Solaris просят минимум 928 600 рупий (917 000 рублей).

Седаны Toyota индийской сборки наверняка будут поставлять в Африку – как и Urban Cruiser и Glanza (хэтчбек там зовется Starlet).

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