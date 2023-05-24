Новинки ×

Самый маленький кроссовер Lexus LBX: новые изображения

24.05.2023 396 0 0

В начале этой недели компания Lexus распространила первые тизеры нового компактного кроссовера. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

На сегодняшний день самым маленьким кроссовером в гамме японского бренда является субкомпактный UX, премьера которого состоялась в марте 2018 года на Женевском автосалоне. Он встал на ступеньку ниже хорошо известного в России NX. А в скором времени Lexus планирует представить ещё более компактный паркетник, который получит индекс LBX. Появившиеся на днях тизеры новинки позволяют создать некоторое представление о её внешнем виде.

Рендер нового Lexus LBX

Ожидается, что основой для LBX послужит кроссовер Toyota Yaris Cross, премьера которого состоялась весной 2020 года. О степени сходства между ними пока можно только гадать, однако уже очевидно, что Лексус получит оригинальную переднюю часть с интегрированной в бампер решёткой радиатора. Вполне вероятно, что новинка будет похожа на один из концептов, засвеченных японской компанией в 2021 году. При этом точной его копией новый LBX тоже не станет, так как у них различаются фары, а крыша серийной модели выполнена в чёрном цвете. Колёсные арки, в отличие от Yaris Cross, будут сделаны круглыми. О задней части пока можно судить лишь по тизеру, на котором видна изогнутая форма светодиодных габаритных огней, проходящих через всю корму.

Рендер нового Lexus LBX

Техническую часть новинка может перенять у того же Toyota Yaris Cross. Он построен на платформе GA-B, созданной в рамках архитектуры TNGA. В Европе этот паркетник доступен с гибридной установкой, в состав которой входят бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Совокупная мощность системы составляет 116 л.с., привод – передний. На домашнем японском рынке Yaris Cross также предлагается со 120-сильным мотором 1.5 без гибридного довеска в сочетании с передним либо полным приводом.

Toyota Yaris Cross
1 / 3
Toyota Yaris Cross
2 / 3
Toyota Yaris Cross
3 / 3

  

Премьера новинки состоится 5 июня в Милане.

Между тем, недавно Lexus представил новый минивэн LM. И уже скоро покажут новый трёхрядный кроссовер Lexus TX.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lexus Lexus LBX

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, май 2023: как изменились цены на запчасти за последний год Вот уже год мы следим за изменением цен на новые запчасти и расходники для самых разных легковых машин. За прошедший период рубль не раз прокатился на американских горках, рушились и перестр... 240 0 0 24.05.2023
Статьи / Обзор На стыке двух миров: первое знакомство с гибридным кроссовером Skywell HT-i Может ли большой кроссовер весом под две тонны проехать 1000 км на одном баке горючего, если объем этого бака составляет 60 литров? Достаточно ли мотора объемом 1,5 литра и мощностью чуть бо... 604 1 1 23.05.2023
Статьи / Популярные вопросы Реверсивное движение: как оно работает и что будет, если выехать под красный сигнал Мы разбирались в том, что грозит за проезд на красный сигнал светофора и за пересечение сплошной линии разметки, в том числе в ситуации, когда водитель не успел завершить обгон. Сегодня ж... 329 0 0 22.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 12766 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7773 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6545 0 1278 03.03.2023
Change privacy settings