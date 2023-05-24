На сегодняшний день самым маленьким кроссовером в гамме японского бренда является субкомпактный UX, премьера которого состоялась в марте 2018 года на Женевском автосалоне. Он встал на ступеньку ниже хорошо известного в России NX. А в скором времени Lexus планирует представить ещё более компактный паркетник, который получит индекс LBX. Появившиеся на днях тизеры новинки позволяют создать некоторое представление о её внешнем виде.

Рендер нового Lexus LBX

Ожидается, что основой для LBX послужит кроссовер Toyota Yaris Cross, премьера которого состоялась весной 2020 года. О степени сходства между ними пока можно только гадать, однако уже очевидно, что Лексус получит оригинальную переднюю часть с интегрированной в бампер решёткой радиатора. Вполне вероятно, что новинка будет похожа на один из концептов, засвеченных японской компанией в 2021 году. При этом точной его копией новый LBX тоже не станет, так как у них различаются фары, а крыша серийной модели выполнена в чёрном цвете. Колёсные арки, в отличие от Yaris Cross, будут сделаны круглыми. О задней части пока можно судить лишь по тизеру, на котором видна изогнутая форма светодиодных габаритных огней, проходящих через всю корму.

Рендер нового Lexus LBX

Техническую часть новинка может перенять у того же Toyota Yaris Cross. Он построен на платформе GA-B, созданной в рамках архитектуры TNGA. В Европе этот паркетник доступен с гибридной установкой, в состав которой входят бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Совокупная мощность системы составляет 116 л.с., привод – передний. На домашнем японском рынке Yaris Cross также предлагается со 120-сильным мотором 1.5 без гибридного довеска в сочетании с передним либо полным приводом.

Toyota Yaris Cross 1 / 3 Toyota Yaris Cross 2 / 3 Toyota Yaris Cross 3 / 3

Премьера новинки состоится 5 июня в Милане.

Между тем, недавно Lexus представил новый минивэн LM. И уже скоро покажут новый трёхрядный кроссовер Lexus TX.