«Бюджетный» кроссовер Lexus LBX: официальные фото

Нынешний год оказался богатым на премьеры Lexus: уже представлен минивэн LM второго поколения, засвечены новый большой кроссовер TX и рамный внедорожник GX следующей генерации. А сегодня анонсирована еще одна новинка – компактный паркетник с нетипичным для марки трехбуквенным индексом LBX. К слову, это обозначение премиум-бренд зарегистрировал еще несколько лет назад. Сам Lexus подробностями о кроссе пока не поделился, известна лишь дата и место презентации: модель представят 5 июня в Милане. Между тем японские профильные медиа уверены, что Lexus LBX окажется братом Toyota Yaris Cross, который предназначен для Европы, Японии и Австралии (есть еще Yaris Cross для Юго-Восточной Азии, но это совсем другая машина). То есть в гамме бренда кросс расположится под UX.

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Напомним, «пятидверка» Тойоты дебютировала в 2020 году, она построена на платформе GA-B, созданной в рамках архитектуры TNGA. Длина «старосветского» Yaris Cross равна 4180 мм, колесная база – 2560 мм. Для сравнения, размеры Lexus UX на «тележке» GA-C (в европейской же модификации): 4495 и 2640 мм соответственно.



Lexus LBX

Судя по тизерам, у Lexus LBX будет оригинальный дизайн, особенности – небольшие фары с интегрированными светодиодными «росчерками» ходовых огней, радиаторная решетка с рисунком в виде «сот» (как у остальных последних Лексусов) и задние фонари в виде единой плашки с «ломанной» линией стоп-сигнала. Отметим, похожий концепт был запечатлен на общем фото с грядущими новинками Lexus, которое опубликовали под конец 2021 года.



Конецпт Lexus, засвеченный в конце 2021 года

Если LBX действительно является родственником Yaris Cross, то и техника, вероятно, общая. Паркетник Toyota в Европе доступен с гибридной установкой, в состав которой входят бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.5, электродвигатель и электромеханический вариатор. Совокупная отдача – 116 л.с. Европейцы также могут выбрать полноприводный гибрид с отдельным электромотором на задней оси. А в Японии еще бывает «традиционный» Toyota Yaris Cross со 120-сильным движком 1.5, привод – передний или полный.



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По цене Lexus LBX, очевидно, будет между кроссом Тойоты и Lexus UX. Первый в Германии, например, сегодня стоит от 25 340 евро, паркетник премиум-бренда там же обойдется минимум в 42 150 евро.

