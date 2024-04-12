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  • Седан BAIC U5 Plus получил битопливную версию в России, объявлены цены

Седан BAIC U5 Plus получил битопливную версию в России, объявлены цены

12.04.2024 163 0 0

Модель, которую можно заправлять как бензином, так и природным газом, доступна с двумя коробками на выбор.

Четырехдверка BAIC U5 Plus размером с Kia Cerato стартовала в России в прошлом году. Как и остальные модели китайского концерна, для нашего рынка ее выпускает калининградский завод Автотор. Прежде седан был доступен исключительно с бензиновым атмосферником 1.5 (105 л.с.), теперь же гамма расширена: дилеры открыли прием заказов на битопливную модификацию U5 Plus CNG.

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Новую версию можно заправлять как 92-м бензином, так и метаном. Мотор тот же, а для газа предусмотрены либо один 80-литровый баллон, либо два – по 39,1 л. В обоих случаях баллоны расположены в багажнике. «Природный газ в двигатель подается по газовой магистрали при помощи интегрированной топливной рейки. В дополнение к бензиновым форсункам установлены газовые форсунки, а также редуктор, фильтр, заправочное устройство», — сообщили в пресс-службе компании БАИК РУС.

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Оборудование монтируется непосредственно на Автоторе, так что дополнительная сертификация не требуется: соответствующая запись будет внесена в ЭПТС модели.

Как и обычный седан, битопливный BAIC U5 Plus CNG предложен в комплектациях Luxury и Honor. Базовая четырехдверка доступна с пятиступенчатой механикой или вариатором, вторая версия – только с CVT. В списке оснащения U5 Plus Luxury CNG значатся: галогенные фары, 16-дюймовые колеса, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних сидений, кондиционер, мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма, задний парктроник, камера заднего вида, передние подушки безопасности и ESP. Исполнение Honor – это светодиодная головная оптика, 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом, обогрев лобового стекла, подогрев руля, камеры кругового обзора, боковые «эйрбэги», системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой. Кроме того, седаны с вариатором имеют круиз-контроль.

По прайсу BAIC U5 Plus CNG стоит от 2 240 522 до 2 410 546 рублей. Чисто бензиновый седан 2024 модельного года обойдется в 2 080 000 – 2 250 000 рублей.

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