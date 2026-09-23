Кроссовер Haval Dargo: на подходе новая версия с другой начинкой

Этот брутальный кроссовер Haval выпускают с 2020 года: в Китае он известен как DaGou или Big Dog, а в других странах, включая Россию, модель зовется Dargo. Адресованный домашнему рынку паркетник уже неоднократно модернизировали, в последний раз – в прошлом году. Тогда Haval Big Dog подправили внешность и перекроили интерьер. А вот технику менять не стали: в Поднебесной паркетник сейчас доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (238 л.с.), первый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой, двухлитровый комплектуется девятиступенчатым роботом.

Чисто бензиновый Haval Big Dog для Китая 1 / 3 Чисто бензиновый Haval Big Dog для Китая 2 / 3 Чисто бензиновый Haval Big Dog для Китая 3 / 3

В июле 2026-го благодаря очередному «сливу» китайского Минпрома стало известно о том, что у Haval Big Dog появится «простая» гибридная версия HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. Так вот теперь новая модификация анонсирована официально.

Гибридный Haval Big Dog для Китая 1 / 2 Гибридный Haval Big Dog для Китая 2 / 2

Сам Haval сертифицировал гибрид с двумя вариантами дизайна – стандартным, как у актуального чисто бензинового кроссовера для КНР, и с расположенной на радиаторной решетке панелью-накладкой, на которой вдобавок имеется прорезь. И именно вторую версию сейчас рекламирует производитель. Для новой модификации также предусмотрен более продвинутый комплекс водительских ассистентов: на передних крыльях виднеются то ли дополнительные камеры, то ли сенсоры. Других значимых изменений во внешности нет. Габариты тоже прежние. Длина – 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2738 мм.

Гибридный Haval Big Dog для Китая

В салоне гибрида установили иной руль – он трехспицевый, тогда как «традиционный» паркетник после прошлогоднего рестайлинга обрел двухспицевую «баранку». В остальном интерьер прежний. Тут раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, перед передним пассажиром есть поручень. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Гибридный Haval Big Dog для Китая

Согласно июльскому сертификату, силовая установка гибридного Haval Big Dog включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Судя по всему, гибрид будет доступен как с передним, так и с полным приводом: система первой версии называется Hi2, второй – Hi4. А вот информации об электромоторах пока нет.

Гибридный Haval Big Dog для Китая

Между тем в «простой» гибрид HEV также превратится более крупный кроссовер Haval Big Dog Plus. Этот SUV стартовал в Китае в 2023 году, его сама марка считает моделью Big Dog/Dargo следующего, второго по счету поколения. Хотя это совсем другая модель – в России Плюс известен как Haval H7. В Китае актуальный «второй» кроссовер сегодня представлен в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида PHEV с тем же бензиновым турбодвигателем 1.5 на 156 л.с. и двумя электромоторами. В зависимости от исполнения суммарная мощность системы составляет 364 л.с., 370 л.с. или 435 л.с. Haval Big Dog Plus PHEV положена батарея емкостью 18,74 кВт*ч, 27,54 кВт*ч или 33,7 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме варьируется от 105 до 200 км по циклу CLTC. Плюс еще бывает только с ДВС – это те же турбочетверки 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (238 л.с.), что и у «традиционного» кроссовера первого поколения.

Справа — гибрид Haval Big Dog Plus HEV для Китая. Остальные Плюсы выглядят так же 1 / 2 Справа — гибрид Haval Big Dog Plus HEV для Китая. Остальные Плюсы выглядят так же 2 / 2

Что же касается Haval Big Dog Plus HEV, то этот паркетник внешне от прочих Плюсов ничем не отличается. А техника у него, вероятно, такая же, как у «первого» Haval Big Dog HEV.