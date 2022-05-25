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  • Седан Chery Arrizo 8: конкурента Toyota Camry сфотографировали «живьём»

Седан Chery Arrizo 8: конкурента Toyota Camry сфотографировали «живьём»

25.05.2022 261 0 0

«Восьмерка» станет флагманской легковушкой китайской компании. Модель будет доступна с двумя вариантами дизайна, ей также прочат минимум два турбомотора на выбор.

 

Фирменные картинки своего нового седана марка Chery распространила еще в апреле. А недавно производитель начал презентационную кампанию, так что китайский сегмент интернета заполонили фотографии «живых» машин: например, снимки опубликованы на форуме издания Autohome. Отметим, у автомобилей на этих кадрах по-прежнему нет шильдика с названием, как и на официальных изображениях. Тем не менее, «поднебесные» профильные медиа уверены, что «четырехдверка» поступит в продажу под именем Arrizo 8. Модель будет самой статусной и дорогой легковушкой Chery, она составит конкуренцию Toyota Camry и Nissan Altima.

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Chery Arrizo 8 получил необычную головную оптику: фары пронзает довольно массивная хромированная плашка, она делит ходовые огни на две секции (сверху – «штрихи», ниже – окантовка). Задние фонари соединены между собой тонкой красной полоской. У радиаторной решетки два варианта дизайна – с паутинообразной сеткой или с ячейками, как у паркетника Chery Omoda 5. Патрубки выпускной системы могут быть прямоугольными или сдвоенными круглыми. Кроме того, в задних стойках имеются дополнительные окошки, а наружные зеркала крепятся к дверям на отдельных ножках.

Внутри – бескозырное табло, каждый экран («приборка» и тачскрин мультимедиа-системы) диагональю 12,3 дюйма. Еще седану досталось усеченное рулевое колесо, под центральными дефлекторами обдува расположена узкая полоска с сенсорными кнопками, которые, видимо, отвечают за управление «климатом». В стойке лобового стекла установлена камера, то есть Arrizo 8 имеет систему распознавания лиц и мониторинга усталости водителя. Наконец, управления настройками кресел вынесли на двери – как у Мерседесов.

У одной из машин на предыдущих фирменных картинках на корме красуется индекс 290T – так обозначается бензиновая «турбочетверка» 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм). Некоторые китайские СМИ также прочат седану турбомотор 2.0 TGDI (254 л.с., 390 Нм). Ну и не исключено, что модель будет доступна в виде гибрида.

Полноценную премьеру Chery Arrizo 8 должен справить в ближайшее время. О планах поставлять новый седан на экспорт компания пока не заявляла.

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