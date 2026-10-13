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  • Седан Geely Emgrand предыдущего поколения получил порцию обновок

Седан Geely Emgrand предыдущего поколения получил порцию обновок

13.10.2026 3124 0 0
Седан Geely Emgrand предыдущего поколения получил порцию обновок

Четырехдверке Geely подретушировали внешность, кое-какие изменения есть и внутри. Техника, по предварительным данным, прежняя.

Объявленный следующим, уже пятым по счету поколением седан Geely Emgrand стартовал в Китае в прошлом году. При этом предшественник остался в строю, ведь новая четырехдверка оказалась моделью совсем другого класса. Как бы то ни было, про «четвертый» Emgrand компания Geely тоже не забывает. Весной этого года у прежнего седана на домашнем рынке появилась новая линейка версий под общим названием Upward. Тогда машины получили лишь незначительные обновки, которые касались в основном декора и материалов отделки. Так вот теперь анонсирована модернизированная серия Geely Emgrand Upward, и доработок на этот раз больше.

Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Четырехдверке предыдущей генерации слегка переделали дизайн экстерьера. Радиаторная решетка стала больше. На ней все так же красуются вертикальные хромированные плашки, но и они – другие, сдвоенные. Нижнюю часть переднего бампера сделали черной. На самом бампере появились массивные черные же накладки, в которые поместили блестящие горизонтальные полоски (раньше были хромированные уголки). Еще заменили задний бампер. Наконец, Geely Emgrand достались другие диски.

Обновленный Geely Emgrand Upward

В салоне установили иной руль. Увеличен экран мультимедийной системы, хотя его размер пока не озвучен (у прежнего топового «четвертого» Эмгранда планшет диагональю 12,3 дюйма). Из-за нового дисплея пришлось переделать центральные дефлекторы обдува, вдобавок ряд физических клавиш теперь расположен ниже, чем у дореформенного седана.

Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
2 / 5
Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Обновленный Geely Emgrand Upward
Обновленный Geely Emgrand Upward
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Предполагается, что технику менять не стали. «Четвертый» Geely Emgrand доступен в Китае с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 120 л.с. (150 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Дореформенный Geely Emgrand Upward
Дореформенный Geely Emgrand Upward
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Дореформенный Geely Emgrand Upward
Дореформенный Geely Emgrand Upward
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Дореформенный Geely Emgrand Upward
Дореформенный Geely Emgrand Upward
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В продажу обновленный Geely Emgrand Upward поступит в ближайшее время. Дореформенный седан четвертого поколения стоит от 68 900 юаней, что эквивалентно примерно 864 000 рублей по текущему курсу. В России седан под маркой Geely больше не представлен, у нас ему на смену пришел Belgee S50.

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