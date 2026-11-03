Рестайлинг ×

Седан Hyundai Accent обновился следом за Verna

03.11.2026 1065 0 0
Седан Hyundai Accent обновился следом за Verna

Рестайлинговая четырехдверка Hyundai выходит на рынки Латинской Америки. Там модель по-прежнему представлена с полуторалитровым атмосферником.

В актуальном поколении этот относительно недорогой седан Hyundai пребывает с 2023 года. Основная производственная площадка расположена в Индии, оттуда четырехдверку поставляют и в другие страны. На индийском рынке модель известна как Hyundai Verna, в остальных регионах это Hyundai Accent. Ну и в России такой седан, вероятно, позиционировали бы в качестве следующего Hyundai Solaris, но нашу страну корейская компания покинула. Как бы то ни было, в начале текущего года индийская Verna пережила плановый рестайлинг. А теперь пришла очередь экспортного Accent – такая четырехдверка выходит на рынки Латинской Америки, в частности, она стала доступна в Чили и Панаме.

1 / 2
2 / 2

Внешне Hyundai Accent изменился так же, как индийский седан. Рестайлинг принес модели новые радиаторную решетку и бамперы. Под крышкой капота, как и раньше, проходит трехсекционная диодная плашка, выполняющая роль ходовых огней. А вот блоки основных фар – другие. Отдельных противотуманок больше нет. Кроме того, пересмотрен дизайн 16-дюймовых дисков, которые положены топовой версии (в комплектациях попроще – 15-дюймовые колеса). Из-за нового обвеса длина седана увеличилась с 4535 до 4565 мм. Колесная база – прежние 2670 мм.

1 / 2
2 / 2

Единственная значимая обновка в салоне – иной руль. В Чили, например, в списке оборудования базового седана Hyundai Accent значатся: цифровая приборка, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, кондиционер, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Топовое исполнение – это беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма и аналогичного размера экран мультимедиа, которые есть у индийской Hyundai Verna, латиноамериканскому седану не положены даже за доплату. Впрочем, в Индии начальные версии не имеют комплекса водительских ассистентов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Технику менять не стали. В Латинской Америке Hyundai Accent доступен с бензиновым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. В Индии у Verna еще есть турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с.), которая может сочетаться как с механикой, так и с семиступенчатым роботом.

Впоследствии обновленный Hyundai Accent должен добраться до стран Ближнего Востока.

седан авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Accent
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в автомобильной сфере Мне иногда кажется, что некоторые наши сильные мира сего упорно пытаются опровергнуть старую доктрину о том, что любая власть – от бога. Временами появляется подозрение, что она от марсиан.... 799 3 1 02.11.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Multivan/ Caravelle T5 Даже удивительно, насколько диаметрально разными оказываются оценки этих автомобилей. Одни называют их «однозначно лучшими в своем классе» и пишут в отзывах, что «это был лучший автомобиль в... 3826 0 2 01.11.2026
Статьи / Колёсная база Как подготовить автомобиль к холодам: что проверить до заморозков Первые заморозки – повод проверить аккумулятор, заменить летнюю стеклоомывающую жидкость на незамерзающую, осмотреть шины и подготовить к холоду замки с дверными уплотнителями. Это не означа... 796 0 3 01.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17722 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12654 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 10869 1 4 14.09.2026
Обсуждаемое
8 Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4
6 Самая не американская из всех американских: опыт владения Chevrolet Im...
5 Всем настоящим петролхедам посвящается: история HEMI без прикрас и выд...
Новые комментарии
Change privacy settings