Седан Hyundai Accent обновился следом за Verna

В актуальном поколении этот относительно недорогой седан Hyundai пребывает с 2023 года. Основная производственная площадка расположена в Индии, оттуда четырехдверку поставляют и в другие страны. На индийском рынке модель известна как Hyundai Verna, в остальных регионах это Hyundai Accent. Ну и в России такой седан, вероятно, позиционировали бы в качестве следующего Hyundai Solaris, но нашу страну корейская компания покинула. Как бы то ни было, в начале текущего года индийская Verna пережила плановый рестайлинг. А теперь пришла очередь экспортного Accent – такая четырехдверка выходит на рынки Латинской Америки, в частности, она стала доступна в Чили и Панаме.

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Внешне Hyundai Accent изменился так же, как индийский седан. Рестайлинг принес модели новые радиаторную решетку и бамперы. Под крышкой капота, как и раньше, проходит трехсекционная диодная плашка, выполняющая роль ходовых огней. А вот блоки основных фар – другие. Отдельных противотуманок больше нет. Кроме того, пересмотрен дизайн 16-дюймовых дисков, которые положены топовой версии (в комплектациях попроще – 15-дюймовые колеса). Из-за нового обвеса длина седана увеличилась с 4535 до 4565 мм. Колесная база – прежние 2670 мм.

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Единственная значимая обновка в салоне – иной руль. В Чили, например, в списке оборудования базового седана Hyundai Accent значатся: цифровая приборка, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, кондиционер, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

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Топовое исполнение – это беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма и аналогичного размера экран мультимедиа, которые есть у индийской Hyundai Verna, латиноамериканскому седану не положены даже за доплату. Впрочем, в Индии начальные версии не имеют комплекса водительских ассистентов.

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Технику менять не стали. В Латинской Америке Hyundai Accent доступен с бензиновым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. В Индии у Verna еще есть турбочетверка 1.5 T-GDI (160 л.с.), которая может сочетаться как с механикой, так и с семиступенчатым роботом.

Впоследствии обновленный Hyundai Accent должен добраться до стран Ближнего Востока.