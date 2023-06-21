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  • Седан Mazda2 пережил рестайлинг: два «лица», дороже Nissan Almera, зато с дизелем

Седан Mazda2 пережил рестайлинг: два «лица», дороже Nissan Almera, зато с дизелем

21.06.2023 106 0 0

Как и хэтч, четырехдверка доступна с передком, оформленном в стиле электрокаров, или же с более привычной радиаторной решеткой. Внутри обновок меньше, техника прежняя.

В Японии и Европе переживший второй рестайлинг хэтчбек Mazda2 актуального поколения стартовал еще в начале текущего года. Теперь же такая модель выходит на рынок Юго-Восточной Азии, причем наряду с пятидверкой там продают и четырехдверную версию: обновленное семейство представлено сегодня, 21 июня, в Таиланде. Про хэтч мы уже рассказывали, так что подробно останавливаться на нем не будем, отметим лишь, что он обновился в целом так же, как японская и старосветская машины. А вот седану уделим внимание, ведь рестайлинговая четырехдверка, по сути, справила мировую премьеру. Ну и напомним, что в Таиланде доступны машины локального производства.

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Как и у пятидверки, у седана теперь два варианта дизайна передка, и тайское подразделение Мазды даже придумало для них названия. Так, машины с заглушкой «под электрокары» (небольшую прорезь оставили сверху, а сама решетка расположена в бампере) – это New Wave Design; «двойки» с привычной радиаторной решеткой (но и она новая) – это Sport Design. Еще заменили передний бампер, плюс появились диски иного дизайна, расширена палитра цветов кузова. Тайский хэтчбек вдобавок имеет особые версии Rookie Drive Sports и Clap Pop Sports с цветными декоративными вставками и наклейками, но четырехдверке такие не достались.

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После рестайлинга длина седана Mazda2 выросла на 15 мм до 4355 мм, ширина и высота прежние – 1695 и 1470 мм соответственно. Колесная база тоже не изменилась – 2570 мм. То есть по своим габаритам седан близок к нашему почившему Hyundai Solaris.

В салоне другими стали лишь материалы отделки. Среди доступного оборудования – мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга слепых зон.

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Двигатели прежние: в Таиланде седан и хэтч оснащаются бензиновым четырехцилиндровым атмосферником Skyactiv-G 1.3 (93 л.с.) или турбодизелем Skyactiv-D 1.5 (105 л.с.). Оба мотора комплектуются шестиступенчатым автоматом, привод исключительно передний, тогда как в Японии у пятидверки есть полноприводные версии (на родине марки у модели своя моторная гамма).

За рестайлинговый седан Mazda2 просят 17 200 – 23 800 долларов (хэтчбек стоит столько же, не считая особых исполнений). Главный местный конкурент в лице Nissan Almera обойдется дешевле (15 800 – 20 000 долларов), но у Альмеры всего один мотор – бензиновая турботройка 1.0 мощностью 100 л.с.

Четырехдверную Mazda2 также продают в странах Латинской Америки, вероятно, там скоро тоже появится обновленная модель.

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