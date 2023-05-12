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Седан Nissan Almera обновился по подобию американского «брата»

12.05.2023 113 0 0

Посвежевшая «четырёхдверка» японской марки дебютировала в Таиланде, цены уже известны. Новинка доберётся до дилеров до конца текущего месяца.

Компактный седан Nissan актуальной генерации был представлен в 2019 году, на разных рынках он продаётся под разными именами: так, в странах Северной и Южной Америки модель назвали Versa, на Ближнем Востоке – Sunny, а в Юго-Восточной Азии – Almera. Стоит отметить, что когда-то выпускаемой в РФ Альмере эта модель отношения не имеет, так как та являлась аналогом BlueBird Sylphy.

На фото: базовая версия обновлённого седана Nissan Almera
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На фото: базовая версия обновлённого седана Nissan Almera
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, североамериканский седан Nissan пережил рестайлинг осенью 2022 года. Теперь настал черёд азиатского варианта «четырёхдверки»: официальный анонс таиландский офис бренда разместил на прошлой неделе, а сейчас обновлённая Almera рассекречена полностью.

На фото: обновлённый седан Nissan Almera

Как и ожидалось, «четырёхдверка» обновилась по подобию американского «брата» – седана Nissan Versa. Так, модель получила новую решётку радиатора с рисунком в виде тонких горизонтальных линий, крупным логотипом марки по центру и дополнительными накладками по бокам. Иначе теперь выглядит нижняя часть переднего бампера с «противотуманками» и интегрированным воздухозаборником. Профиль и корму посвежевшей версии оставили нетронутыми. Ещё модели обновили палитру цветов кузова за счёт светлого серо-синего колера.

Салон Nissan Almera в ходе рестайлинга получил свою порцию обновок. Модели поменяли материалы для отделки, установили безрамочное салонное зеркало заднего вида, добавили функцию беспроводной зарядки смартфонов (площадка находится у основания центральной консоли). В список оборудования вошли круиз-контроль, автоматическое переключение дальнего света фар на ближний, система предупреждения при выезде с полосы и контроль давления в шинах.

Рестайлинг не затронул технику седана: Nissan Almera, представленный в Юго-Восточной Азии, по-прежнему будет предлагаться с бензиновой 1,0-литровой «турботройкой», которая выдаёт 100 л.с. Его максимальный крутящий момент равен 152 Нм. В Таиланде этот двигатель сочетается только с вариатором, тогда как в других странах региона он может работать в паре и с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: салон обновлённого седана Nissan Almera
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На фото: салон обновлённого седана Nissan Almera
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Посвежевшая «четырёхдверка» доберётся до дилеров в Таиланде до конца текущего месяца, цены на местном рынке уже известны. Так, за стартовую версию просят не менее 549 тыс. бат (эквивалентно примерно 1,25 млн рублей по текущему курсу). Стоимость топового варианта составляет 699 тыс. бат (около 1,6 млн рублей).

Одним из главных направлений развития для японской марки сейчас остаются автомобили сегмента SUV. Так, в прошлом месяце в рамках автосалона в Шанхае был представлен концептуальный кроссовер Pathfinder, созданный специально для китайского рынка. Известно, что серийная версия встанет на конвейер местного СП Dongfeng Nissan в четвёртом квартале этого года.

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