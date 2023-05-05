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  • Обновлённая Nissan Almera: марка дразнится, но дизайн уже не секрет

Обновлённая Nissan Almera: марка дразнится, но дизайн уже не секрет

05.05.2023 56 0 0

Скорее всего, «четырехдверка» изменится по подобию уже представленного американского варианта. То есть, ждем новую решетку и слегка модернизированный интерьер.

Компактный седан Nissan актуального поколения дебютировал в 2019 году, и у него несколько имен: в странах Северной и Южной Америки модель зовется Versa, на Ближнем Востоке она известна как Sunny, ну а в Юго-Восточной Азии это Almera (к почившей российской Альмере отношения не имеет, наша версия была аналогом BlueBird Sylphy). Под конец прошлого года североамериканский вариант пережил рестайлинг, теперь же пришла очередь азиатской «четырехдверки»: модернизированную Nissan Almera анонсировал таиландский офис марки.

Тизер обновленной Nissan Almera

Компания пока опубликовала единственный и малоинформативный тизер компакта, однако местные СМИ уверены: Альмера обновится так же, как американская Versa. Последней же рестайлинг принес иную радиаторную решетку – с горизонтальными плашками и дополнительными накладками по бокам (они могут быть хромированными). Также подретушировали передний бампер.

Рестайлинговая Nissan Versa для Северной Америки, оспортивленная версия SR
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Рестайлинговая Nissan Versa для Северной Америки, оспортивленная версия SR
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Рестайлинговая Nissan Versa для Северной Америки, оспортивленная версия SR
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Рестайлинговая Nissan Versa для Северной Америки, оспортивленная версия SR
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В салоне Версы обновок немного – другие материалы отделки, плюс у основания центральной консоли появилась беспроводная зарядка для смартфона. В дорогих комплектациях американский седан еще получил 8-дюймовый экран мультимедиа-системы, но для Almera такой тачскрин предусмотрен и сейчас.

Рестайлинговая Nissan Versa для Северной Америки

Технику Nissan Versa реформы не затронули, рестайлинговую Альмера тоже, скорее всего, предложат с прежним мотором. В Штатах седан представлен с бензиновым «атмосферником» 1.6 (124 л.с.), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. А вот в Юго-Восточной Азии модель продают с бензиновой «турботройкой» 1.0 (100 л.с.): в Таиланде мотор сочетается исключительно с CVT, хотя в других странах региона тоже можно выбрать 5МКП.

Дореформенная Nissan Almera для Таиланда: белый седан — оспортивленный вариант, красный — стандартная модель
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Дореформенная Nissan Almera для Таиланда: белый седан — оспортивленный вариант, красный — стандартная модель
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Дореформенная Nissan Almera для Таиланда: белый седан — оспортивленный вариант, красный — стандартная модель
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Дореформенная Nissan Almera для Таиланда: белый седан — оспортивленный вариант, красный — стандартная модель
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Официальную премьеру модернизированный седан Nissan Almera справит 11 мая текущего года. Позже должны обновиться южноамериканская Versa и ближневосточная «четырехдверка» Sunny.

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