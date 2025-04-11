Седан Suzuki Dzire нового поколения: больше рынков

Свежий компактный седан Suzuki стал доступен еще в одном регионе. Как и на производственной родине, там на смену четырехцилиндровому атмосфернику 1.2 пришел трехцилиндровый мотор аналогичного объема. При этом на экспортных рынках вместо «робота» модель имеет вариатор.

Бюджетную четырехдверку Suzuki Dzire новой генерации представили еще в прошлом году. Дебютным рынком стала Индия, ведь именно там и налажено ее производство. Между тем и в предыдущих поколениях седан не был «эксклюзивом» — модель также доступна в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так вот теперь Suzuki начинает выводить свежий Dzire на глобальный рынок. Несколько дней назад была анонсирована леворульная версия – для ближневосточных стран. Но тогда все характеристики компания не раскрыла. Полноценную же премьеру «мирового» седана провели на Филиппинах в рамках проходящего в эти дни автосалона. Более того, филиппинцы уже могут приобрести новинку.

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Напомним, Suzuki Dzire, по сути, является четырехдверной версией хэтчбека Suzuki Swift. В первых двух поколениях седанчик даже носил двойное имя Swift Dzire, а на некоторых латиноамериканских рынках модель до сих пор зовется Swift Sedan. Однако, начиная с предыдущей генерации, четырехдверка отдалилась от исходного хэтча. Нынешний же седан и вовсе получил оригинальную внешность – Swift с «хвостиком» его уже не назовешь.

В плане дизайна машины для разных регионов повторяют друг друга. Отличия от родственного хэтчбека Swift – собственные радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Suzuki Dzire также имеет другие кузовные панели. Габариты у седанов с левым и правым рулем одинаковые. Длина – 3995 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1525 мм, колесная база – 2450 мм. А вот паспортный дорожный просвет у четырехдверки для Филиппин меньше – 145 мм против 163 мм у седана для Индии. Объем багажника тоже заявлен другой, хотя, возможно, это из-за разных методик измерения: 378 литров вместо 382 литров у модели для индийского рынка.

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Интерьер у Dzire почти такой же, как у хэтчбека Swift, разве что чуть иначе оформлена передняя панель. На Филиппинах седан нового поколения предложен всего в двух комплектациях. В базовой GL есть кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Версия GLX – это светодиодная оптика, кнопка запуска мотора, 9-дюймовый планшет и климат-контроль.

Как и в Индии, на смену четырехцилиндровому бензиновому атмосфернику 1.2 пришел трехцилиндровый атмосферный мотор аналогичного объема, он выдает 82 л.с. При этом на Филиппинах двигатель еще имеет 12-вольтовый «довесок», так что марка гордо называет новый седан гибридом: его полное имя звучит как Suzuki Dzire Hybrid. В этой стране модель доступна исключительно с вариатором (на Ближнем Востоке для новинки заявлена аналогичная коробка), тогда как в Индии седанчик можно купить с пятиступенчатой механикой или простеньким «роботом».

Новый Suzuki Dzire обойдется в 920 000 – 998 000 филиппинских песо, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу.