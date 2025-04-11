Седан Suzuki Dzire нового поколения: больше рынков

Бюджетную четырехдверку Suzuki Dzire новой генерации представили еще в прошлом году. Дебютным рынком стала Индия, ведь именно там и налажено ее производство. Между тем и в предыдущих поколениях седан не был «эксклюзивом» — модель также доступна в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Так вот теперь Suzuki начинает выводить свежий Dzire на глобальный рынок. Несколько дней назад была анонсирована леворульная версия – для ближневосточных стран. Но тогда все характеристики компания не раскрыла. Полноценную же премьеру «мирового» седана провели на Филиппинах в рамках проходящего в эти дни автосалона. Более того, филиппинцы уже могут приобрести новинку.
Напомним, Suzuki Dzire, по сути, является четырехдверной версией хэтчбека Suzuki Swift. В первых двух поколениях седанчик даже носил двойное имя Swift Dzire, а на некоторых латиноамериканских рынках модель до сих пор зовется Swift Sedan. Однако, начиная с предыдущей генерации, четырехдверка отдалилась от исходного хэтча. Нынешний же седан и вовсе получил оригинальную внешность – Swift с «хвостиком» его уже не назовешь.
В плане дизайна машины для разных регионов повторяют друг друга. Отличия от родственного хэтчбека Swift – собственные радиаторная решетка, бамперы, фары и задние фонари. Suzuki Dzire также имеет другие кузовные панели. Габариты у седанов с левым и правым рулем одинаковые. Длина – 3995 мм, ширина – 1735 мм, высота – 1525 мм, колесная база – 2450 мм. А вот паспортный дорожный просвет у четырехдверки для Филиппин меньше – 145 мм против 163 мм у седана для Индии. Объем багажника тоже заявлен другой, хотя, возможно, это из-за разных методик измерения: 378 литров вместо 382 литров у модели для индийского рынка.
Интерьер у Dzire почти такой же, как у хэтчбека Swift, разве что чуть иначе оформлена передняя панель. На Филиппинах седан нового поколения предложен всего в двух комплектациях. В базовой GL есть кондиционер, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Версия GLX – это светодиодная оптика, кнопка запуска мотора, 9-дюймовый планшет и климат-контроль.
Как и в Индии, на смену четырехцилиндровому бензиновому атмосфернику 1.2 пришел трехцилиндровый атмосферный мотор аналогичного объема, он выдает 82 л.с. При этом на Филиппинах двигатель еще имеет 12-вольтовый «довесок», так что марка гордо называет новый седан гибридом: его полное имя звучит как Suzuki Dzire Hybrid. В этой стране модель доступна исключительно с вариатором (на Ближнем Востоке для новинки заявлена аналогичная коробка), тогда как в Индии седанчик можно купить с пятиступенчатой механикой или простеньким «роботом».
Новый Suzuki Dzire обойдется в 920 000 – 998 000 филиппинских песо, что эквивалентно примерно 1,3 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться