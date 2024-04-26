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  • Семейный компактвэн Zeekr Mix: просторный салон-гостиная и кузов без центральных стоек

Семейный компактвэн Zeekr Mix: просторный салон-гостиная и кузов без центральных стоек

26.04.2024 146 0 0

В рамках Пекинского автосалона премиальный электромобильный бренд Zeekr, принадлежащий холдингу Geely, представил свою пятую по счёту модель — однообъёмный компактвэн Mix на платформе SEA-M, позволяющей реализовать рулевое управление по проводам.

Бренд Zeekr был запущен в 2021 году, первые его четыре модели — лифтбек Zeekr 001, хэтчбек Zeekr X, седан Zeekr 007 и минивэн Zeekr 009 — оказались очень удачными, пока что продажи Zeekr растут и радуют руководство Geely: в первом квартале текущего года в Китае, по данным CAAM, продано 33 059 электромобилей Zeekr, что на 117% больше продаж в январе-марте 2023 года. Зарубежная карьера Zeekr тоже набирает обороты: в крупных российских городах «электрички» Zeekr встречаются всё чаще, хотя официально этот бренд в нашей стране пока не представлен.

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Пятой моделью Zeekr будет семейный компактвэн Mix, его показали живьём в рамках Пекинского автосалона, но это пока не полноценная премьера, а предварительный показ без технических подробностей. Между тем ещё в марте Zeekr Mix всплыл в электронной базе китайского Минпрома, так что кое-какие его характеристики уже известны: габаритная длина — 4688 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1755 мм, колёсная база — 3008 мм. Единственный электромотор расположен на задней оси и выдаёт 310 кВт (422 л.с.), максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Снаряженная масса — 2625-2739 кг в зависимости от оснащения. Штатные колёса — 19 либо 20-дюймовые.

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В основе Zeekr Mix лежит новая платформа SEA-M, точнее это очередная производная многоликой модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), хорошо известной нам по другим маркам и моделям холдинга Geely, в том числе smart, Lotus, Polestar и Volvo. Платформа SEA-M ориентирована на компактные семейные и коммерческие однообъёмники, в её разработку холдинг Geely инвестировал без малого миллиард долларов.

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Ключевые особенности платформы SEA-M — очень гибкая компоновка салона благодаря отсутствию у кузова центральных стоек и возможности реализовать рулевое управление по проводам, хотя конкретно Zeekr Mix имеет традиционную рулевую колонку. У компактвэна длина объединённого бокового дверного проёма достигает 1480 мм — это больше, чем у актуального «каблучка» Renault Kangoo, у которого проём по правому борту составляет 1446 мм.

На самом деле центральные стойки у Zeekr Mix как бы есть, просто они интегрированы в двери в виде вертикальных усилителей из сверхвысокопрочной стали. Geely заявляет, что все модели на платформе SEA-M смогут получить высшую оценку в краш-тестах IIHS (Американский Страховой институт дорожной безопасности), а IIHS в 2021 году заметно ужесточил боковой удар.

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Пятиместный салон Zeekr Mix имеет плоский пол, передние кресла благодаря отсутствию центральных стоек кузова могут разворачиваться на 180 градусов, и тогда в салоне образуется небольшая гостиная со столиком посередине — он раскладывается из передвижной тумбы-подлокотника, что по умолчанию находится между передними креслами.

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Сколько будет стоить Zeekr Mix, пока неизвестно, дата начала его продаж не объявлена, но раз машину сертифицированный, то можно ожидать, что она выйдет на рынок уже в этом году.

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