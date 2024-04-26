Семейный компактвэн Zeekr Mix: просторный салон-гостиная и кузов без центральных стоек

Бренд Zeekr был запущен в 2021 году, первые его четыре модели — лифтбек Zeekr 001, хэтчбек Zeekr X, седан Zeekr 007 и минивэн Zeekr 009 — оказались очень удачными, пока что продажи Zeekr растут и радуют руководство Geely: в первом квартале текущего года в Китае, по данным CAAM, продано 33 059 электромобилей Zeekr, что на 117% больше продаж в январе-марте 2023 года. Зарубежная карьера Zeekr тоже набирает обороты: в крупных российских городах «электрички» Zeekr встречаются всё чаще, хотя официально этот бренд в нашей стране пока не представлен.
Пятой моделью Zeekr будет семейный компактвэн Mix, его показали живьём в рамках Пекинского автосалона, но это пока не полноценная премьера, а предварительный показ без технических подробностей. Между тем ещё в марте Zeekr Mix всплыл в электронной базе китайского Минпрома, так что кое-какие его характеристики уже известны: габаритная длина — 4688 мм, ширина — 1995 мм, высота — 1755 мм, колёсная база — 3008 мм. Единственный электромотор расположен на задней оси и выдаёт 310 кВт (422 л.с.), максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Снаряженная масса — 2625-2739 кг в зависимости от оснащения. Штатные колёса — 19 либо 20-дюймовые.
В основе Zeekr Mix лежит новая платформа SEA-M, точнее это очередная производная многоликой модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), хорошо известной нам по другим маркам и моделям холдинга Geely, в том числе smart, Lotus, Polestar и Volvo. Платформа SEA-M ориентирована на компактные семейные и коммерческие однообъёмники, в её разработку холдинг Geely инвестировал без малого миллиард долларов.
Ключевые особенности платформы SEA-M — очень гибкая компоновка салона благодаря отсутствию у кузова центральных стоек и возможности реализовать рулевое управление по проводам, хотя конкретно Zeekr Mix имеет традиционную рулевую колонку. У компактвэна длина объединённого бокового дверного проёма достигает 1480 мм — это больше, чем у актуального «каблучка» Renault Kangoo, у которого проём по правому борту составляет 1446 мм.
На самом деле центральные стойки у Zeekr Mix как бы есть, просто они интегрированы в двери в виде вертикальных усилителей из сверхвысокопрочной стали. Geely заявляет, что все модели на платформе SEA-M смогут получить высшую оценку в краш-тестах IIHS (Американский Страховой институт дорожной безопасности), а IIHS в 2021 году заметно ужесточил боковой удар.
Пятиместный салон Zeekr Mix имеет плоский пол, передние кресла благодаря отсутствию центральных стоек кузова могут разворачиваться на 180 градусов, и тогда в салоне образуется небольшая гостиная со столиком посередине — он раскладывается из передвижной тумбы-подлокотника, что по умолчанию находится между передними креслами.
Сколько будет стоить Zeekr Mix, пока неизвестно, дата начала его продаж не объявлена, но раз машину сертифицированный, то можно ожидать, что она выйдет на рынок уже в этом году.
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