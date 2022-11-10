Kia Forte (он же Cerato) и Subaru Crosstrek (XV) провалили новый боковой краш-тест IIHS

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) подверг новому боковому краш-тесту 11 компактных легковых моделей, некоторые из которых хорошо знакомы российскому потребителю: Honda Civic (седан и хэтчбек), Kia Forte, Mazda 3 (седан и хэтчбек), Nissan Sentra, Subaru Crosstrek, Subaru Impreza (седан и хэтчбек), Toyota Corolla (седан и хэтчбек). Kia и Subaru оказались к новому удару не готовы.

Новый, более суровый боковой краш-тест в программе IIHS появился осенью прошлого года, скорость удара тележки с установленным на ней деформируемым барьером была повышена с 50 до 60 км/ч, общая масса тележки — с 1497 до 1905 кг. Предыдущий вариант удара был внедрён в 2003 году и автопроизводители к нему давно адаптировались, поэтому было принято решение боковой краш-тест усложнить. Результаты первой сессии, в которой участвовали 20 компактных кроссоверов, оказались шокирующими: тогда только Mazda CX-5 получил высшую оценку G (Good, «хорошо»). Другие возможные оценки — это A (Acceptable, «приемлемо»), М (Marginal, «слабо»), P (Poor, «плохо»). Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross в той сессии получили оценку P.

Последующие сессии тоже выявили серьёзные проблемы у многих продающихся на североамериканском рынке моделей, например, у седанов Chevrolet Malibu, Nissan Altima и Toyota Camry — в общем, стало очевидно, что новый тест нужен, он позволит в перспективе повысить общий уровень безопасности новых автомобилей. Рейтинг безопасности IIHS в Северной Америке — это примерно то же самое, что Euro NCAP в Европе: престижно и полезно иметь высокий рейтинг (он помогает продажам), стыдно иметь низкий.

Рейтинг IIHS по итогам всех краш-тестов (боковой — лишь один из многих) и испытаний на активную безопасность не может быть максимальным (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов показаны слабые оценки (M и P). Но эксперты IIHS решили дать производителям время на адаптацию и до 2023 года не будут учитывать новый боковой краш-тест при выставлении общей оценки, то есть пока получить Top Safety Pick+ можно даже после слабого выступления в новом боковом краш-тест. Старый боковой краш-тест тоже пока остаётся в силе: в протоколах протестированных автомобилей сейчас указаны оба теста, старый и новый. В 2023 году старый боковой краш-тест будет отменён и при выставлении общей оценки будет учитываться новый краш-тест. Это значит, что рейтинг IIHS у моделей, плохо прошедших новый боковой краш-тест, 1 января снизится.



В боковом краш-тесте IIHS используются манекены пятого перцентиля (рост — 150 см), имитирующие маленькую женщину или подростка: один манекен сидит на месте водителя, второй — за ним на заднем сиденье.

В новой сессии по факту приняли участие не 11 лекговушек, а шесть. Из трёх Subaru новый краш-тест проходил только кроссовер Crosstrek, после чего его результаты зачли родственной модели Impreza в кузовах седан и хэтчбек, тот же метод был использован для разных кузовов других моделей. Подобный перенос оценок не вполне справедлив (хотя бы потому, что у Crosstrek и Impreza разная высота кузова), но из-за дороговизны испытаний на него приходится идти. Euro NCAP, к слову, применяет такой же подход.

В последней сессии высшую оценку G получила только Mazda 3. Honda Civic, Nissan Sentra и Toyota Corolla получили оценку A, при этом в Сентре голова манекена-водителя промахнулась мимо подушки и ударилась о подоконник двери, однако опасных для жизни нагрузок датчики не зафиксировали.



Kia Forte

Kia Forte, известный в РФ как Cerato, и Subaru Crosstrek, известный в РФ как XV, получили «неуд», то есть оценку P. Манекен-водитель в Forte пробил головой шторку безопасности и довольно сильно ударился о подоконник, нагрузки в области туловища и таза — смертельно опасные из-за значительной деформации кузова. У Subaru Crosstrek схожая картина бедствий, но в данном случае низкая оценка обусловлена слишком сильным прогибом центральной стойки внутрь салона, а вот риск получения смертельных травм у водителя Crosstrek меньше, чем в Cerato.



Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek недавно сменил поколение и в следующем году выйдет на рынок, так что вряд ли Subaru будет вносить изменения в уходящую модель, которая принимала участие в краш-тесте. Нынешний Kia Forte выпускается с 2018 года, в прошлом году он пережил рестайлинг, новое поколение не за горами, но его анонса пока не было.

