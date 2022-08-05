Toyota Camry, Nissan Altima и Chevrolet Malibu провалили новый боковой краш-тест IIHS

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) готовится ввести в свою программу испытаний в 2023 году более суровый боковой краш-тест, который может обрушить рейтинги безопасности многих популярных моделей. В третьей по счёту предварительной сессии новому удару подверглись легковушки Chevrolet Malibu, Honda Accord, Hyundai Sonata, Nissan Altima, Subaru Outback, Toyota Camry и Volkswagen Jetta. Только Subaru справилась хорошо, три модели отправлены в нокаут.

Рейтинг безопасности IIHS в Северной Америке — это примерно то же самое, что Euro NCAP в Европе: престижно и полезно иметь высокий рейтинг (помогает продажам), стыдно иметь низкий. Программа испытаний IIHS не менее изощрённая, чем у Euro NCAP, а в каких-то аспектах даже более, она регулярно совершенствуется, чтобы производители не скучали и продолжали улучшать безопасность своих автомобилей.

Боковой краш-тест об установленный на тележку деформируемый барьер IIHS внедрил в 2003 году, причём высота барьера была выше, чем у аналогичного теста NHTSA (Национальное управление безопасностью дорожного движения, входит в структуру Минтранса США) — таким образом эксперты IIHS отреагировали на появление большого количества SUV (внедорожники и кроссоверы) на американских дорогах. К этому удару автопроизводители давно адаптировались и получают за него хорошие оценки, поэтому в 2019 году IIHS анонсировал более суровый боковой краш-тест: скорость удара была повышена с 50 до 60 км/ч, масса тележки с барьером — с 1497 до 1905 кг.

Два года ушли на оптимизацию структуры деформируемого барьера и «пристрелочные» сессии. Первая зачётная сессия была проведена осенью прошлого года, в ней участвовали сразу 20 популярных компактных кроссоверов, и только один из них — Mazda CX-5 — справился с новым ударом хорошо и получил высшую оценку G (Good, то есть «хорошо»). Другие возможные оценки — это A (Acceptable, то есть «приемлемо»), М (Marginal, то есть «слабо»), P (Poor, то есть «плохо»). Honda HR-V и Mitsubishi Eclipse Cross в той сессии получили оценку P.

Honda Accord

Напомним, что в IIHS общая оценка по итогам всех краш-тестов и испытаний на активную безопасность не может быть максимальной (Top Safety Pick+), если хотя бы в одном из тестов показаны слабые оценки (M и P). Но эксперты решили дать производителям время на адаптацию и до 2023 года не будут учитывать новый боковой краш-тест при выставлении общей оценки, то есть получить Top Safety Pick+ можно будет даже после слабого выступления в новом боковом краш-тесте. Старый боковой краш-тест тоже пока остаётся в силе: в протоколах теперь указаны два боковых удара, старый и новый. В 2023 году старый боковой краш-тест будет отменён и при выставлении общей оценки будет учитываться новый краш-тест.



В мае этого года состоялась вторая предварительная сессия с новым боковым ударом, в ней участвовали 18 среднеразмерных кроссоверов. Мы об этой сессии не рассказывали, так как откровенных провалов там не было и 10 машин получили оценку G. А вот совсем свежая сессия с семью легковушками выявила три откровенно слабые модели.

Седаны Toyota Camry, Nissan Altima и Chevrolet Malibu получили за новый боковой краш-тест оценку P, при этом Camry и Altima пока что обладают почётным рейтингом Top Safety Pick+. Уже через пять месяцев он будет отменён, если, конечно, компании Toyota и Nissan не примут экстренные меры и не внесут изменения в конструкцию — эксперты IIHS к этому их активно призывают.



Camry, кстати, имеет довольно крепкий кузов, деформация от удара умеренная, но нагрузки в области таза манекена-пассажира на заднем сиденье оказались смертельно опасными.

У Chevrolet Malibu в результате нового бокового удара зафиксирован разрыв центральной стойки кузова у основания.

Altima и Malibu прогнулись от удара заметно сильнее. В Altima смертельно опасные травмы грозят туловищу и тазу водителя, в Malibu — голове и шее водителя.



Honda Accord получила за новый боковой удар оценку М — кузов деформировался сильнее, чему у Camry, но уровень нагрузок на манекены оказался ниже. Hyundai Sonata и Volkswagen Jetta удостоились оценки А и только кросс-универсал Subaru Outback получил высшую оценку G — крепкий кузова и относительно безопасные нагрузки на манекены.

Subaru Outback

Добавим, что Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Altima и Chevrolet Malibu — это четыре самых популярных среднерамерных седана с бензиновыми двигателями в США: по итогом первого полугодия продано 135 925, 80 422, 78 610 и 58 169 шт. соответственно.

