Кроссоверы, которые становятся всё более популярными как на мировом, так и на российском рынке, в основном используются на городских улицах и трассах с асфальтовым покрытием. Мы же решили представить одну из самых интересных новинок этого класса во внедорожной версии.

Модель X-Trail ведёт свою историю с 2000 года, именно тогда на Парижском автосалоне японская марка показала свой будущий бестселлер первого поколения. На сегодняшний день показана уже четвёртая генерация паркетника, однако пока она представлена только в версии для рынка Китая (премьера состоялась в апреле этого года на Международном автосалоне в Шанхае), европейский вариант, который привезут и к нам, покажут чуть позже. Новый X-Trail является близнецом модели Nissan Rogue, которая продаётся в США, и именно её показали первой – случилось это аж год назад. Кстати, Rogue и X-Trail стали близнецами лишь с прошлого поколения образца 2013 года, до этого Rogue имел оригинальный кузов, больше похожий на Murano.

Такие автомобили чаще всего используются в качестве семейных и едва ли часто съезжают с асфальта. Однако мы изобразили вариант, который позволит комфортно себя чувствовать и на серьёзном бездорожье. Кроссовер получил существенно увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь благодаря новым более крупным колёсам с «зубастым» протектором. Под порогами установлены трубы, выполняющие роль как подножек, так и дополнительной защиты. Также кроссовер получил буксировочные крюки на заднем бампере, защитные трубы на его углах и шноркель – впускную трубу двигателя, выходящую через переднее крыло и идущую вдоль передней стойки до уровня крыши.

Новый X-Trail/Rogue базируется на модернизированной платформе CMF-C/D, которую также использует новый Mitsubishi Outlander. На американском рынке кроссовер комплектуется единственным мотором – бензиновым атмосферным 2.5, развивающим мощность 181 л.с. и 245 Нм крутящего момента. В Китае же предлагается совершенно другой двигатель – бензиновая «турботройка» 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, она выдаёт 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. В обоих случаях моторы комплектуются бесступенчатой трансмиссией, то есть вариатором. Европейскому же варианту обещана гибридная установка e-Power, особенностью которой является тот факт, бензиновый мотор не связан с колёсами, он выполняет роль генератора электроэнергии, а передние колёса вращает электродвигатель.

Новый Nissan X-Trail (версия для китайского рынка) 1 / 3 Новый Nissan X-Trail (версия для китайского рынка) 2 / 3 Новый Nissan X-Trail (версия для китайского рынка) 3 / 3

Сегодня в России X-Trail предыдущего уже поколения предлагается по цене от 1 918 000 рублей (2.0 МТ, 144 л.с., передний привод). Модификация с этим же мотором и вариатором обойдётся минимум в 2 130 000 рублей, а доплата за полный привод в аналогичной комплектации составит 96 тысяч. Есть также версия с более мощным 171-сильным мотором 2.5, он комплектуется только полным приводом и бесступенчатой трансмиссией, минимальный ценник – 2 410 000 руб.

Напомним, в феврале этого года также был официально представлен Nissan Qashqai нового поколения.