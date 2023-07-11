Семейный суперкар Koenigsegg Gemera: новая трансмиссия и мотор V8 в виде опции

Koenigsegg Gemera дебютировал в виде прототипа в марте 2020 года на Женевском автосалоне, но его производство до сих пор не началось. Свежий пресс-релиз компании посвящён расширению фабрики в Энгельхольме: новый комплекс Gripen Atelier площадью 11 000 м2 построен как раз для демонстрации и производства модели Gemera, старт производства намечен на конец следующего года, отгрузка готовых машин клиентам начнётся в первой половине 2025 года, поскольку каждый экземпляр необходимо тщательно протестировать.
Техническая концепция Gemera за прошедшие три с лишним года существенно изменилась: на смену «бесступенчатой» трансмиссии KDD (Koenigsegg Direct Drive), в которой есть только главная передача, пришла уже знакомая нам по моделям CC850 и Jesko 9-ступенчатая коробка LST (Light Speed Transmission) с семью сцеплениями, её новая версия в привязке к Gemera называется LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission). Основатель компании Кристиан фон Кëнигсегг утверждает, что LSTT по сравнению с KDD обеспечивает лучшие динамические характеристики и большую вовлечённость водителя в процесс управления.
Коробка LSTT состыкована с расположенным перед задней осью бензиновым двигателем внутреннего сгорания, он теперь предложен в двух вариантах. Первый — это 2,0-литровый 3-цилиндровый агрегат TFG (Tiny Friendly Giant) в двумя турбокомпрессорами, его максимальная отдача — 600 л.с. и 600 Нм. Второй — 5,0-литровый битурбомотор HV8 (Hot V8) с максимальной отдачей в 1500 л.с. и 1500 Нм. Две версии суперкара соответственно называются TFG и HV8, электрическая часть силовой установки у них одинаковая, но и в ней есть изменения по сравнению с прототипом образца 2020 года: вместо трёх электромоторов (один на передней оси, два на задней) теперь используется только один передний.
Передние колёса через длинный углепластиковый коленвал в улгепластиковом тоннеле вращает ДВС и/или электромотор, установленный продольно на передней оси и состыкованный с дифференциалом. В Gemera образца 2020 года передний электромотор выдавал 405 л.с. и 500 Нм, а теперь он заменён новым, более мощным шестифазным электромотором Dark Matter с комбинированным радиально-осевым магнитным потоком (Raxial Flux) и максимальной отдачей в 800 л.с. и 1250 Нм. Электромотор Dark Matter упакован в корпус объёмом 13 л из кованого карбона и весит всего 39 кг.
Плоская 850-вольтовая тяговая батарея в углепластиковом корпусе расположена под полом в передней части салона, её ёмкость — 14 кВт·ч. Запас хода на электротяге — около 50 км, при этом даже с выключенным ДВС суперкар остаётся полноприводным, то есть электромотор Dark Matter механически через трансмиссию LSTT связан с задними колёсами. Более того, в любом режиме реализован контроль вектора тяги на каждом колесе. Максимальная совокупная отдача силовой установки Gemera TFG составляет 1400 л.с. и 1850 Нм, Gemera HV8 — 2300 л.с. и 2750 Нм. Динамические характеристики пока не опубликованы. Соотношение мощности к массе у Gemera TFG — 0,77 л.с./кг, у Gemera HV8 — 1,11 л.с./кг. Объём топливного бака — 115 л.
Углепластиковый кузов Gemera без центральных стоек по сравнению с прототипом образца 2020 года практически не изменился: появились обычные наружные зеркала вместо камер, слегка обновилась светотехника, в виде опции будет предложен более агрессивный аэродинамический обвес (Ghost package). В салоне — четыре полноценных взрослых кресла с электроприводом регулировок и подогревом, отдельный мультимедийный экран для седоков второго ряда, куча подстаканников, изысканная отделка и высококлассная аудиосистема. Общий объём двух багажных отделений — всего 200 л.
Прайс-лист и тираж Koenigsegg Gemera пока не объявлены. В 2020 году компания сообщала, что выпустит всего 300 экземпляров четырёхместного суперкара.
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