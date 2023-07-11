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  • Семейный суперкар Koenigsegg Gemera: новая трансмиссия и мотор V8 в виде опции

Семейный суперкар Koenigsegg Gemera: новая трансмиссия и мотор V8 в виде опции

11.07.2023 324 0 0

Шведская компания Koenigsegg Automotive AB опубликовала финальные технические характеристики четырёхместного гибридного суперкара Gemera, его производство начнётся в конце 2024 года.

Koenigsegg Gemera дебютировал в виде прототипа в марте 2020 года на Женевском автосалоне, но его производство до сих пор не началось. Свежий пресс-релиз компании посвящён расширению фабрики в Энгельхольме: новый комплекс Gripen Atelier площадью 11 000 мпостроен как раз для демонстрации и производства модели Gemera, старт производства намечен на конец следующего года, отгрузка готовых машин клиентам начнётся в первой половине 2025 года, поскольку каждый экземпляр необходимо тщательно протестировать.

Техническая концепция Gemera за прошедшие три с лишним года существенно изменилась: на смену «бесступенчатой» трансмиссии KDD (Koenigsegg Direct Drive), в которой есть только главная передача, пришла уже знакомая нам по моделям CC850 и Jesko 9-ступенчатая коробка LST (Light Speed Transmission) с семью сцеплениями, её новая версия в привязке к Gemera называется LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission). Основатель компании Кристиан фон Кëнигсегг утверждает, что LSTT по сравнению с KDD обеспечивает лучшие динамические характеристики и большую вовлечённость водителя в процесс управления.

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Коробка LSTT состыкована с расположенным перед задней осью бензиновым двигателем внутреннего сгорания, он теперь предложен в двух вариантах. Первый — это 2,0-литровый 3-цилиндровый агрегат TFG (Tiny Friendly Giant) в двумя турбокомпрессорами, его максимальная отдача — 600 л.с. и 600 Нм. Второй — 5,0-литровый битурбомотор HV8 (Hot V8) с максимальной отдачей в 1500 л.с. и 1500 Нм. Две версии суперкара соответственно называются TFG и HV8, электрическая часть силовой установки у них одинаковая, но и в ней есть изменения по сравнению с прототипом образца 2020 года: вместо трёх электромоторов (один на передней оси, два на задней) теперь используется только один передний.

Электромотор Dark Matter, его название переводится на русский как «тёмная энергия»

Передние колёса через длинный углепластиковый коленвал в улгепластиковом тоннеле вращает ДВС и/или электромотор, установленный продольно на передней оси и состыкованный с дифференциалом. В Gemera образца 2020 года передний электромотор выдавал 405 л.с. и 500 Нм, а теперь он заменён новым, более мощным шестифазным электромотором Dark Matter с комбинированным радиально-осевым магнитным потоком (Raxial Flux) и максимальной отдачей в 800 л.с. и 1250 Нм. Электромотор Dark Matter упакован в корпус объёмом 13 л из кованого карбона и весит всего 39 кг.

Light Speed Tourbillon Transmission
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Light Speed Tourbillon Transmission
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Плоская 850-вольтовая тяговая батарея в углепластиковом корпусе расположена под полом в передней части салона, её ёмкость — 14 кВт·ч. Запас хода на электротяге — около 50 км, при этом даже с выключенным ДВС суперкар остаётся полноприводным, то есть электромотор Dark Matter механически через трансмиссию LSTT связан с задними колёсами. Более того, в любом режиме реализован контроль вектора тяги на каждом колесе. Максимальная совокупная отдача силовой установки Gemera TFG составляет 1400 л.с. и 1850 Нм, Gemera HV8 — 2300 л.с. и 2750 Нм. Динамические характеристики пока не опубликованы. Соотношение мощности к массе у Gemera TFG — 0,77 л.с./кг, у Gemera HV8 — 1,11 л.с./кг. Объём топливного бака — 115 л.

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Углепластиковый кузов Gemera без центральных стоек по сравнению с прототипом образца 2020 года практически не изменился: появились обычные наружные зеркала вместо камер, слегка обновилась светотехника, в виде опции будет предложен более агрессивный аэродинамический обвес (Ghost package). В салоне — четыре полноценных взрослых кресла с электроприводом регулировок и подогревом, отдельный мультимедийный экран для седоков второго ряда, куча подстаканников, изысканная отделка и высококлассная аудиосистема. Общий объём двух багажных отделений — всего 200 л.

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Прайс-лист и тираж Koenigsegg Gemera пока не объявлены. В 2020 году компания сообщала, что выпустит всего 300 экземпляров четырёхместного суперкара.

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