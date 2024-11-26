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Семиместный кроссовер DFSK iX7 получил ряд обновок в России

26.11.2024 267 1 0

Изменения затронули интерьер, функции мультимедийной системы, а также на набор тёплых опций китайского «полноприводника».

Официальным дистрибьютором линейки легковых автомобилей Dongfeng в РФ является компания «Моторинвест». Одной из представленных на российском рынке моделей является полноприводный кроссовер DFSK ix7. Напомним, аббревиатура расшифровывается как Dongfeng Sokon – это совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и группы Seres, которая выпускает автомобили, мотоциклы, автокомпоненты и бытовую технику (этому СП принадлежит ещё автомобильный бренд Fengon).

На фото: посвежевший кроссовер DFSK iX7

Теперь в местном представительстве Dongfeng рассказали о том, какие обновки получил большой кроссовер, продающийся в России. Внешность осталась прежней, а вот в салоне есть заметные изменения. Так, на центральной консоли DFSK ix7 было изменено расположение элементов управления, в том числе контроллера мультимедийной системы и селектора коробки передач (с новым дизайном, кожаной отделкой и элементами из матового пластика). Однако в компании решили оставить физические кнопки для управления настройками полноприводной системы.

Семиместному кроссоверу оставили информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, которая теперь умеет подключать смартфон через протоколы CarPlay и Android Auto. Модель по-прежнему оснащается акустической системой с девятью динамиками.

На фото: салон посвежевшего кроссовера DFSK iX7

Помимо этого, DFSK ix7 получил обновлённый пакет так называемых «тёплых опций». Так, теперь помимо имевшихся ранее обогрева заднего стекла и боковых зеркал, а также подогрева сидений в список вошёл ещё и подогрев рулевого колеса: для управления этой функцией на мультируле предусмотрена отдельная кнопка.

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В российском представительстве отметили, что посвежевшие кроссоверы DFSK iX7 уже добрались до официальных дилеров. Согласно официальному сайту китайской марки, рекомендованная розничная цена такого полноприводного SUV на российском рынке сейчас равна 3 590 000 рублей.

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Длина DFSK ix7 составляет 4930 мм, ширина – 1935 мм, высота – 1765 мм, а расстояние между осями – 2810 мм. Объём багажника кроссовера варьируется в диапазоне от 450 до 2215 литров (при сложенных сидениях второго и третьего рядов). Под капотом автомобиля располагается бензиновый 2,0-литровый турбомотор, отдача которого равна 220 л.с., а максимальный крутящий момент – 355 Нм. В пару к этому двигателю предлагается гидромеханический шестиступенчатый автомат.

Напомним, в середине текущего месяца в рамках автосалона в Гуанчжоу дебютировал седан Nissan N7, который был создан совместно с Dongfeng. Известно, что в продажу эта новинка, предназначенная для поднебесного рынка, поступит в следующем году.

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1 комментарий
26.11.2024 18:26
Sanches

Из теплых опций полезней был бы ТЭН в системе вентиляции и обогрев лобового стекла как у того же дастера сто лет назад сделано.
Хотя, кто меня спрашивал.

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