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Середина сезона ралли-кросса 2023 года: новые лица на подиуме и напряженная борьба за победу

15.05.2023 19 0 0

На прошлых выходных, 12-14 мая, в спорткомплексе Атрон в Рязани прошел третий этап Чемпионата, Кубка и Первенства России по ралли-кроссу. Гонка середины сезона оказалась невероятно зрелищной и преподнесла большое количество сюрпризов.

Так, в этот раз на подиуме появилось большое количество новых спортсменов. При этом некоторые пилоты смогли удержать свои позиции и не спуститься ниже третьего места. В классе Национальный самыми сильными спортсменами сезона продолжают оставаться Родькин Илья (Воронеж) и Санин Егор (Самара), которые сменяют друг друга на первых местах. На третьем этапе Илья занял первое место, Егор – второе, а третье заслуженно получил пилот из Электростали Антошин Георгий, который еще во время этого сезона не попадал в тройку лидеров.

В классе Супер-1600 на «тумбочку» взошли два новых пилота: второе место – Коноплев Кирилл (Екатеринбург), третье – Галлямов Рифат (Казань). Первое место занял Янкун Роман (Ачинск), который в прошлом этапе замыкал тройку лидеров.
Не менее интересно сложились итоги и в классе Суперавто. Третий раз подряд в этом сезоне лидером заездов стал Егоров Артур (Казань). На втором месте пилот, который еще не разу не поднимался на подиум в сезоне 2023 года – Бадмаев Дмитрий (Улан-Удэ), третье место после не совсем удачных заездов на втором этапе смог вернуть Животов Евгений (Старый Оскол).

Пилоты-лидеры класса Д2Н практически полностью смогли сохранить свои позиции. Калинин Николай (Йошкар-Ола) снова на первом месте, на втором – Жаворонков Олег (Нижнекамск), на третьем, спустившись на одну позицию по сравнению с предыдущим этапом – Ануфриев Степан (Москва). И, возможно, самой напряженной гонкой стали заезды юных пилотов в классе Д2-Юниор. Здесь были и аварии, и сходы с трассы, и даже нарушения правил. Ребята показывают огромное стремление к победе, что, к сожалению, при небольшом опыте в ралли-кроссе не всегда дает желаемые результаты. По итогам заездов лучшими стали: Михайлов Матвей (Москва) – первое место, Шумилов Георгий (Ульяновск) – второе, Юрченко Вадим (Верхняя Пышма) – третье.

Следующий этап сезона ралли-кросса 2023 года состоится 21-23 июля на автодроме Игора Драйв.

ИТОГИ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ:

Национальный

1 место – Родькин Илья (ст.н. 1, Воронеж).

2 место – Санин Егор (ст.н. 20, Самара).

3 место – Антошин Георгий (ст.н. 21, Электросталь).

Супер-1600

1 место – Янкун Роман (ст.н. 97, Ачинск).

2 место – Коноплев Кирилл (ст.н. 50, Екатеринбург).

3 местоГаллямов Рифат (ст.н. 8, Казань).

КУБОК РОССИИ:

Суперавто

1 место – Егоров Артур (ст.н. 39, Казань).

2 место – Бадмаев Дмитрий (ст.н. 37, Улан-Удэ).

3 место – Животов Евгений (ст.н. 31, Старый Оскол).

Д2Н

1 место – Калинин Николай (ст.н. 12, Йошкар-Ола).

2 место – Жаворонков Олег (ст.н. 9, Нижнекамск).

3 место – Ануфриев Степан (ст.н. 13, Москва).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ:

Д2-Юниор

1 место – Михайлов Матвей (ст.н. 10, Москва).

2 место – Шумилов Георгий (ст.н. 20, Ульяновск).

3 место – Юрченко Владимир (ст.н. 11, Верхняя Пышма).

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