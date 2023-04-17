Серийный Mercedes-Maybach EQS SUV: только полный привод и капитанские кресла во втором ряду

Презентация Mercedes-Benz EQS SUV прошла примерно год назад – в апреле 2022-го. Теперь, в преддверии Шанхайского автосалона, который завтра откроет свои двери, немецкий производитель рассекретил топовую версию кроссовера – Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. В статусе концепта новинка дебютировала в сентябре 2021 года, а теперь роскошная новинка представлена в серийном воплощении.

На фото: Mercedes-Maybach EQS SUV

У Mercedes-Maybach EQS SUV такие же длина и колёсная база, как и у «обычного» электрического кроссовера Mercedes-Benz: 5125 и 3210 мм соответственно. Во внешности есть несколько ожидаемых отличий, к примеру, иная заглушка на месте решётки радиатора: она имеет такую же форму, но её рисунок выполнен из тонких вертикальных полос, а логотип марки на привычном месте отсутствует (эмблему в виде трёхлучевой звезды разместили выше на капоте).



У топового кроссовера иначе оформлен передний воздухозаборник и «противотуманки», а форма головной оптики и оформление кормы остались прежними. В экстерьере «Майбаха» традиционно много хромированных элементов. Ещё в списке внешних отличий колёсные диски оригинального дизайна диаметром либо 21, либо 22 дюйма. За доплату доступен двухцветный окрас кузова, а вот матричные фары Digital Light входят в базовую комплектацию.



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Интерьер Mercedes-Benz EQS SUV тоже отличается от «обычной» версии. Отделка включает в себя натуральную кожу наппа и декоративные вставки из шпона дерева. Огромная цифровая панель MBUX Hyperscreen, включающая в себя несколько экранов, в том числе виртуальную «приборку», входит в состав базового оснащения. Мультимедийная система получила иную графику с несколькими режимами отображения – Discreet, Sporty и Maybach.



В отличие от «обычного» EQS SUV, у «Майбаха» во втором ряду находятся раздельные капитанские кресла с обогревом, вентиляцией и функцией массажа; имеется отдельный обогрев в зоне шеи и плеч. Сиденья сдвинуты глубже в сторону кормы, чтобы увеличить пространство для ног пассажиров, сидящих сзади. Объём багажника у Mercedes-Maybach EQS SUV на 205 литров меньше, чем у стандартного пятиместного кроссовера, его объём составляет 440 литров.



На фото: салон Mercedes-Maybach EQS SUV

В салоне предусмотрена отдельная съёмная сенсорная панель, с помощью которой можно управлять бортовыми системами. Опционально доступны отдельные экраны для задних пассажиров (их диагональ равна 11,6 дюйма), а также складные столики плюс охлаждаемый отсек, предназначенный для хранения бутылок. Подсветку салона обеспечивают 253 светодиода, причём у каждого из них по 64 рабочих цвета. Ещё за освещение салона отвечают настраиваемые плафоны, интегрированные в задние стойки крыши. Кроме того, Mercedes-Maybach EQS SUV получил акустическую систему Burmester с 15 динамиками.



Топовый кроссовер оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача системы составляет 658 л.с., а максимальный крутящий момент – 950 Нм (на 114 л.с. и 92 Нм больше, чем у Mercedes-Benz EQS 580 SUV). За счёт муфты отключения переднего электромотора от колёс «Майбах» в трассовых режимах использует при движении только задний привод. Тяговая батарея такая же, как у других версий EQS SUV – ёмкость составляет 107,8 кВт*ч, паспортный запас хода на одной зарядке равен 600 км. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. На разгон с места до «сотни» роскошному кроссоверу требуется 4,4 секунды (на 0,2 секунды меньше, чем исполнению с индексом 580).



Производство Mercedes-Maybach EQS SUV наладят на американском заводе немецкой компании; там же сейчас выпускаются Mercedes-Benz EQS SUV и EQE SUV. Цена роскошного кроссовера пока не обнародована, её назовут позже.

