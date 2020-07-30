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  • Серийный седан Geely Preface не во всём повторил предвестника. Зато с начинкой Volvo

Серийный седан Geely Preface не во всём повторил предвестника. Зато с начинкой Volvo

30.07.2020 306 0 0

Новая модель китайской марки получила бензиновую «турбочетверку» Volvo семейства Drive-E. На домашний рынок «четырехдверка» выйдет до конца текущего года.

 

После слитых китайским минпромом снимков и нескольких официальных тизеров компания Geely распространила полноценные фирменные фото своего нового седана. Напомним, предвестника модели – концепт Preface (переводится как «предисловие») – представили в прошлом году на Шанхайском автосалоне. Товарная «четырехдверка» сохранила имя прототипа, при этом на родине позже должны объявить еще и местное название, на китайском языке.

Preface – это первый седан непосредственно марки Geely, построенный на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую китайцы разработали вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). Та же «тележка» лежит в основе большинства моделей бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), купеобразного кроссовера Geely Xingyue («зенью», он же FY11) и паркетника Volvo XC40.

Стилистика концепта в целом сохранена, но не все решения перешли на товарную машину: от безрамочных окон отказались, вместо камер установили обычные зеркала и, конечно, серийному Preface не достались так называемые «суицидальные» задние двери, то есть распахивающиеся против хода движения. Салон марка еще не показала, но в Сеть уже выкладывали шпионские снимки интерьера – он получился таким же лаконичным, как у шоу-кара, с возвышающимся над передней панелью большим тачскрином мультимедийной системы.

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Благодаря китайскому сертификационному органу мы уже знаем габариты серийного Geely Preface: длина седана равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, «четырехдверка» недалеко ушла от последнего глобального Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). Ну а в гамме самой Geely новинка втиснулась между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).

Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Новый седан оснащается бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 семейства Drive-E, она выдает 190 л.с. и 300 Нм. Такой двигатель есть и у других моделей концерна Geely. О коробках китайцы не рассказали. К примеру, у кросс-хэтча Lynk & Co 02 этот мотор комплектуется шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Не исключено, что позже Preface обзаведется еще и гибридной версией. Привод у седана только передний.

В Китае продажи новой «четырехдверки» Geely стартуют уже в этом году. Вероятно, модель отправят и на экспорт, но сроки пока неизвестны.

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