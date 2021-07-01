Серийный трёхрядный кросс Honda повторил предвестника: скорее всего, это новый BR-V

Прототип N7X (он же на заглавном фото), чье название расшифровывается как New 7-Seater eXcitement, индонезийское подразделение Хонды представило в мае этого года. Машина дебютировала без характеристик, о серийных перспективах тогда тоже не рассказали, впрочем, и так было понятно, что этот SUV доберется до конвейера – представленный образец лишен присущей шоу-карам мишуры. И действительно: марка готовится вывести новый кроссовер на рынок, патентные изображения товарной модели опубликовало издание AutonetMagz. А еще раньше профильные медиа Индонезии выяснили, что паркетник, скорее всего, будут продвигать как BR-V второй генерации – соответствующий индекс был обнаружен в документах, посвященных новинке.

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Напомним, трехрядный кросс Honda BR-V в строю с 2016-го, он построен на базе компактвэна Mobilo, обе модели сегодня продают в основном в странах Юго-Восточной Азии. Паркетник пару раз модернизировали, однако в той же Индонезии он растерял покупателей, хотя поначалу там его приняли довольно тепло: в 2017-м было реализовано около 22 000 единиц, но в 2018-м – уже 9100 шт., в 2019-м – 6200 экземпляров, результат прошлого года – и вовсе лишь 2289 машин. А вот у нового кроссовера есть все шансы стать популярным, ведь серийная версия, судя по патентным картинкам, почти полностью сохранила дизайн предвестника.



Концепт Honda N7X 1 / 4 Концепт Honda N7X 2 / 4 Концепт Honda N7X 3 / 4 Концепт Honda N7X 4 / 4

Так, если прежний BR-V внешне во многом повторяет довольно неказистый вэн Mobilo, то у свежего SUV более современный и солидный облик. Единственное отличие товарного паркетника от концепта N7X – в переднем бампере вместо светодиодных полосок ДХО появились круглые противотуманки. Салон прототипа не показали, при этом известно, что, как и «первый» BR-V, новый кроссовер будет семиместным (та самая «семерка» в названии). Кроме того, индонезийские СМИ надеются на то, что модель получит комплекс систем безопасности Honda Sensing, ну или его элементы (например, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы).



Honda BR-V первого поколения 1 / 3 Honda BR-V первого поколения 2 / 3 Honda BR-V первого поколения 3 / 3

По неофициальным данным, двигатель перейдет с нынешнего BR-V – это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5, который на индонезийской версии выдает 120 л.с. Мотор работает в паре с «механикой» или вариатором. У BR-V первого поколения полного привода нет – только передний. Новый кроссовер тоже, скорее всего, будет доступен исключительно в переднеприводном исполнении.



Премьеру серийное воплощение Honda N7X может справить уже этим летом.