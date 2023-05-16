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  • Сеть автозаправок Teboil расширится в РФ: более 450 АЗС к 2025 году

Сеть автозаправок Teboil расширится в РФ: более 450 АЗС к 2025 году

16.05.2023 53 0 0

Заправки будут открываться на тех местах, где ранее находились станции Shell: компания ушла из РФ весной 2022 года.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в прошлом году остановила деятельность в РФ, вышла из совместных проектов и продала местный бизнес. Теперь на месте их заправок появится сеть АЗС под брендом Teboil. Международный бренд Teboil существует на топливном рынке на протяжении уже почти 90 лет: он появился ещё в 1934 году в Финляндии.

Автозаправочные станции под брендом Teboil начали свою работу на территории РФ в 2022 году. В течение ближайших нескольких лет компания ООО «Тебойл Рус» собирается существенно расширить собственную и партнёрскую сети АЗС в различных регионах страны. Так, по плану, к 2025 году общее количество заправок превысит 450 (из них на собственно новые придётся примерно 150 станций).

В Teboil утверждают, что «вне зависимости от модели оперирования каждая АЗС компании работает по высоким международным стандартам качества». Сообщается также, что в фирме «ценится преемственность», так что операционным управлением автозаправочной сети в РФ продолжает заниматься прежняя команда менеджеров (ранее работавшая в Shell).

Персонал управленцев знаком с отраслью, в его задачи входит сохранение международных стандартов качества и высокого уровня сервиса, к которым уже привыкли пользователи АЗС. В топливную линейку на автозаправках Тебойл входят «дизель», а также автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и фирменное топливо Teboil 95+ и Teboil 100+.

Качество бензина и дизельного топлива строго контролируется на всех этапах: от отгрузки на нефтеперерабатывающем заводе до хранения в резервуарах АЗС. Компания регулярно проводит исследования продукции в независимой сертифицированной лаборатории (она работает в соответствии с международными стандартами и регламентами).

Автозаправочные комплексы Teboil в РФ занимаются не только розничной торговлей бензином и дизелем; так, на территории АЗС работают магазины (где, в частности, можно приобрести оригинальную автохимию, стеклоомыватели и моторные масла Teboil), а также кафе с зоной отдыха, туалетом, бесплатным wi-fi и usb-разъёмами для зарядки смартфонов.

Напомним, в мае прошлого года мы сообщали о том, что российский бизнес британско-нидерландской фирмы – ООО «Шелл Нефть» – купила нефтегазовая компания «Лукойл». При этом Teboil принадлежит ПАО «Лукойл»: акционерный капитал Тебойла был куплен ещё в 2005 году. Согласно карте на официальном сайте, сейчас заправки Teboil уже открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде и в других крупных городах страны.

Россия авто и общество бизнес

 

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